vor 56 Min.

Warum steigen die Kita-Gebühren in Aichach?

Plus Interview: Der Freistaat zahlt ab April 100 Euro Zuschuss pro Kindergartenkind. Während die Eltern jubeln, stöhnen Kommunen und Kitas. Wie die Situation in Aichach ist.

Von Evelin Grauer

Viele Eltern sind verunsichert. In Aichach und in anderen Kommunen werden die Gebühren für die Kinderbetreuung stetig erhöht, weil das Defizit steigt. Doch die Staatsregierung rühmt sich in Person von Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger damit, dass der Kindergarten ab April „für die meisten Eltern kostenfrei“ sein soll. Wo liegt die Wahrheit? Wir sprachen mit Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann und Kindergartenleiterin Katharina Gromer.

Weiter mit Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

immer top informiert

optimiert für alle Endgeräte Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiter mit Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

immer top informiert

optimiert für alle Endgeräte Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+ Paket Meine Vorteile Schließen

Die bayerische Staatsregierung hat beschlossen, für jedes Kindergartenkind einen monatlichen Zuschuss von 100 Euro zu gewähren. 2020 soll auch Geld für Krippenkinder fließen. Sinken die Gebühren für die Eltern damit? Klaus Habermann: Durch den Beitrag des Freistaats, der natürlich auf die Gebühren angerechnet wird, ergibt sich eine Reduzierung der Belastung für alle Eltern. Wir müssen unsere Gebühren aber natürlich den steigenden Kosten zumindest maßvoll anpassen – wir haben die tatsächlichen Steigerungen bei Sach- und Personalkosten ohnehin nicht in voller Höhe weitergegeben. Stadt Aichach streckt Geld nicht vor Das Geld soll vom Freistaat über die Kommunen an die Kindertagesstätten (Kitas) ausgezahlt werden und den Eltern über Beitragssenkungen zugute kommen. Da der bayerische Haushalt aber noch nicht beschlossen ist, fließt wohl erst ab Juni Geld. Geht die Stadt in Vorleistung? Klaus Habermann: Nein: Entscheidend ist auf jeden Fall die entsprechende Regelung im Gesetz. Die Kita-Gebühren in Aichach sollen ab September diesen Jahres zum vierten Mal in Folge leicht steigen. Reichen die Zuschüsse nicht aus? Klaus Habermann: Bei weitem nicht: Aktuell ergibt sich für die Stadt Aichach eine jährliche Unterdeckung aus der Kinderbetreuung von mehr als drei Millionen Euro – Tendenz mit jeder neuen Gruppe steigend. Ich fürchte, das wird auf Dauer so nicht zu schultern sein! Viele Kommunen stoßen jetzt bereits an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit trotz aktuell ja noch einigermaßen guter Steuerkraft. Zuschuss hatte in Aichach kaum Auswirkungen auf Buchungszeit Befürchten Sie, dass die Eltern die Buchungszeiten stärker ausreizen, wenn die Kita günstiger oder gar kostenlos wird? Katharina Gromer: Meiner Meinung nach werden Erziehungsberechtigte die Betreuungszeiten nach wie vor den familiären Bedürfnissen anpassen. Für das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung wurde in der Vergangenheit bereits ein Zuschuss gewährt. Die Praxis hat gezeigt, dass dieser Zuschuss kaum Auswirkung auf die gebuchten Buchungszeiten hatte. Und falls vereinzelt längere Buchungszeiten gebraucht werden, können die Eltern ab September die Betreuungszeiten ändern. Haben Sie genügend Personal in der Kita, wenn die Kinder länger betreut werden müssen? Katharina Gromer: Unser aktueller Dienstplan deckt eine Kinderbetreuung bis zu zehn Stunden täglich ab. Somit bieten wir den Eltern reichlich Möglichkeiten für eine flexible Gestaltung ihrer Buchungszeiten. Ich rechne damit, dass sich am Betreuungsbedarf in unserer Einrichtung auch in Zukunft nicht viel ändern wird. Sollte die Kinderbetreuung in Ihren Augen kostenlos sein? Oder sollten lieber mehr Personal oder längere Öffnungszeiten ermöglicht werden? Katharina Gromer: Es ist natürlich sehr wertschätzend, dass Familien mit kleinen Kindern bei den Kosten der Kinderbetreuung finanziell unterstützt werden. Parallel zu dieser Familienentlastung sollte der Fokus aber auch auf einem bedarfsgerechten Ausbau von Betreuungsplätzen, weiterem Personal und Qualitätsverbesserungen in der Kinderbetreuung liegen. Die Ansprüche der Eltern steigen Erwarten die Eltern zu viel an Betreuungshilfe von Kindergarten und Krippe? Wie ist die Wertschätzung für die Erzieherinnen? Katharina Gromer: Weil Kindertageseinrichtungen nicht nur als Betreuungsangebot gesehen werden und das Bildungsangebot immer mehr an Bedeutung gewinnt, steigen natürlich auch die Ansprüche der Eltern. Die wünschen sich eine qualitativ gute Betreuung für ihr Kind und erwarten, dass es in der Einrichtung viel lernt und bestens gefördert wird. Regelmäßige Elterngespräche gewinnen immer mehr an Bedeutung. Jedoch würden wir Erzieherinnen uns über mehr Anerkennung und Wertschätzung der geleisteten Arbeit freuen. Wie hat sich Ihre Arbeit im Laufe der Jahre verändert? Katharina Gromer: Früher besuchten viele Kinder den Kindergarten nur am Vormittag. Heute hingegen werden für viele jüngere Kinder immer öfters längere Betreuungszeiten gebucht. Ganz wichtig ist für die Eltern auch ein warmes Mittagessen für ihr Kind. Eine Ganztagsbetreuung ist somit gleichzustellen mit einer „Rundumbetreuung“. Anforderungen, die an moderne Betreuungseinrichtungen gestellt werden, haben sich sehr verändert. Das Erzieherteam erfüllt einen großen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag. Um diesem gerecht zu werden, müssen die Erzieherinnen heute viel mehr leisten als früher. Somit hat eine gute, qualitativ hochwertige Ausbildung für das Erzieherteam mit regelmäßigen Fortbildungen einen höheren Stellenwert. Was würden Sie mit dem Geld von Freistaat und Bund machen? Auch durch das in Berlin beschlossene „Gute-Kita-Gesetz“ sollen Gelder fließen. Dabei dürfen die Länder selbst entscheiden, wie sie die Mittel einsetzen, etwa für mehr Erzieher, gesünderes Essen oder zur Entlastung der Eltern. Katharina Gromer: Die räumlichen Ausstattungen der Kindertageseinrichtungen auch pädagogisch und organisatorisch den aktuellen Bedürfnissen der Kinder anpassen. Für die optimale Betreuung der Kinder in kleineren Gruppen mehr qualitativ gut ausgebildetes Betreuungspersonal einstellen, um den Betreuungsschlüssel zu verbessern. Soviel kostet die Betreuung in Aichach Hier ein Rechenbeispiel: Wird ein Kind täglich sechs bis sieben Stunden in einem Aichacher Kindergarten betreut, zahlen die Eltern dafür derzeit 117 Euro im Monat (ab September 121 Euro). Wird der Zuschuss des Freistaates abgezogen, zahlen die Eltern nur noch 17 Euro (21 Euro). Hinzu kommen die Kosten für das Mittagessen oder sonstige Ausgaben. Für ein Krippenkind zahlen die Eltern bei gleicher Stundenzahl 231 Euro im Monat (ab September 243 Euro).

Themen Folgen