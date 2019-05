19:13 Uhr

Was Archäologen bei den Bauarbeiten in der Oberen Vorstadt alles finden

Pflasterstein und ein Holzbohlenweg kommen bei der Bauarbeiten zum Vorschein. Die Bepflasterung ist fast 500 Jahre alt.

Bei den Bauarbeiten in der Oberen Vorstadt in Aichach sind die Archäologen fündig geworden. Wie berichtet, wurde im Kreuzungsbereich Werlberger-, Martin-, und Sudetenstraße einen Holzbohlenweg oder auch Holzknüppeldamm entdeckt. Darunter liegt ein noch älteres Straßenpflaster.

Bepflasterung des Aichacher Stadtplatzes im Jahr 1555

Wie alt der Holzbohlenweg und das Pflaster sind, dazu wollten die Archäologen keine Aussage machen. Der Blick in die Chronik der Stadt zeigt aber: Die Bepflasterung des Stadtplatzes war 1555 von Herzog Albrecht genehmigt worden. Im Gesuch der Stadt hatte es geheißen, dass Aichach ein ansehnlicher Ort sei und die Bepflasterung zum allgemeinen Nutzen und dem Fürsten sowohl der Bürgerschaft und den durchreisenden Personen zur Ehre gereichen werde. Die Hofkammer als oberste bayerische Finanzbehörde erließ der Stadt die jährliche Maisteuer auf fünf Jahre. Weiter ordnete sie an, dass die Amtsuntertanen aus den Landgerichten Schrobenhausen, Friedberg, Aichach und Rain 2000 Scharwerksfuhren an Sand und Steine zur Stadt Aichach bringen müssen. Vermerkt ist, dass die Steine vom Lech kamen. Im April 1555 liefen die Transporte an, aber bald scheint es mit den Lieferungen nicht mehr geklappt zu haben. So verzögerte sich der Pflasterbau. Er konnte erst 1593 fertig gestellt werden. Im gleichen Jahr begann man mit der Bepflasterung der Vorstädte. So dürfte laut städtischen Urkunden das nun entdeckte Pflaster Ende des 16. Jahrhundert entstanden sein.

Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Stadt mit ihren Vorstädten schwer in Mitleidenschaft gezogen. Aichach war zwischen 1632 bis 1635 immer wieder schweren Kampfhandlungen ausgesetzt. Die „Ober Vorstadt“, wo gerade die Sanierungsarbeiten laufen, wurde in dieser Zeit dem Erdboden gleich gemacht. Viele Bewohner aus der Stadt und Vorstadt waren in das sichere München geflohen. Von 1636 bis 1646 begannen die Aichacher in Zuversicht den Wiederaufbau, bis der Krieg die Stadt in den Jahren 1646 und 1648 erneut heimsuchte. Aichach scheint Schutzbriefe einzelner Heerführer gehabt zu haben und so dürfte sich die Zerstörung in Grenzen gehalten haben.

Ein Chronist schrieb damals, dass viel Schutt im Bereich der Oberen Vorstadt liegt. Es sehe traurig in der Stadt aus. Von den 284 „gut gebauten Häusern“ wurden bei den Kampfhandlungen des Dreißigjährigen Krieges weit über die Hälfte zerstört. Das Pflaster in den Vorstädten wurde anscheinend nicht mehr repariert und die Bürger in der Oberen Vorstadt begnügten sich wohl mit dem Holzbohlenweg, der in den vergangenen Tagen freigelegt wurde. Die Funde wurden nun vermessen und dokumentiert.

Die Bauarbeiten im Kreuzungsbereich standen vorübergehend still. Michael Thalhofer vom Bauamt war aber gestern zuversichtlich, dass ab Montag, spätestens Dienstag dort weitergearbeitet werden kann. Wie berichtet, liegen die Arbeiten bislang gut im Zeitplan. Weitere archäologische Funde in der Werlbergerstraße seien nicht ausgeschlossen. (ech, bac)