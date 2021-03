vor 43 Min.

Was CSU-Abgeordnete aus Aichach-Friedberg von der Maskenaffäre halten

Plus Der Korruptionsverdacht gegen Unionsabgeordnete mitten in einer Pandemie-Bekämpfung mit Pannen sorgt für enormen Vertrauensverlust. Tomaschko, Durz und Lange bekommen das in empörten Reaktionen zu spüren.

Von Christian Lichtenstern

Für die Intensität des Einschlags diese Woche in der CSU-Landtagsfraktion findet der Stimmkreisabgeordnete Peter Tomaschko nur ein Wort: „brutal“. Die Durchsuchung der Generalstaatsanwaltschaft im Abgeordnetenbüro von Alfred Sauter im Maximilianeum ist nicht nur ein einmaliger Vorgang in der Parlamentsgeschichte, er reißt auch seine Partei mit nach unten. Die schweren Korruptionsvorwürfe in der Masken-Affäre gegen den früheren bayerischen Justizminister Sauter und den Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein, erschüttern vehement das Vertrauen in die Politik. Und das mitten in der Corona-Krise, die viele Menschen schwer belastet und in existenzielle Notlage bringt.

Peter Tomaschko zufolge reißen die Vorfälle auch seine Partei mit nach unten. Bild: CSU

Für Tomaschko ist klar: Wer in so einer Situation in die eigene Tasche arbeitet, „handelt einfach unanständig und hat keinen Platz im Landtag und schon gar nicht in der CSU“. Der CSU-Kreisvorsitzende aus Merching hat in den vergangenen Tagen sehr viele Rückmeldungen aus der eigenen Partei und der Bevölkerung bekommen. Das Spektrum reicht von schwerer Betroffenheit und völligem Unverständnis bis zur Wut, sagt der Abgeordnete. In der aktuell schlechten Stimmungslage in großen Teilen der Bevölkerung, weil das Ende der Pandemie und der Beschränkungen immer wieder nach hinten rückt und auch Fehler gemacht wurden, seien diese Fälle besonders schlimm: „Wir müssen alles tun, um das Vertrauen wieder zurückzugewinnen.“

Peter Tomaschko: "Keinen Platz in der CSU"

Tomaschko ärgert besonders, dass Sauter seine Arbeit als Abgeordneter mehr oder weniger als „Nebentätigkeit“ zum Anwaltsberuf deklariert hat. Wer im Landtag arbeitet, hat aus seiner Sicht keine Zeit für Nebentätigkeiten, die über Ehrenämter, zum Beispiel in der Kommunalpolitik, hinausgehen. Tomaschko hat in seiner Fraktion vorgeschlagen, dass für Abgeordnete künftig das Gleiche gilt wie für kommunale Wahlbeamte, also hauptamtliche Bürgermeister und Landräte. Die müssen ihre Nebentätigkeiten anzeigen und ab einer bestimmten Grenze zusätzliche Einnahmen daraus abführen.

Hansjörg Durz ist direkt gewählter CSU-Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Augsburg-Land. Bild: Marcus Merk

Hansjörg Durz, direkt gewählter CSU-Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Augsburg-Land, spricht von einem „Infarkt im Herzen unserer Demokratie: den Parlamenten“. Das Vertrauensverhältnis zwischen Bevölkerung und allen politisch Verantwortlichen sei schwer beschädigt. Das verlorene Vertrauen könne nur durch schonungslose Aufklärung, erhebliche Verbesserung der Transparenz und durch klare Verhaltensregeln zurückgewonnen werden, glaubt Durz. Die endgültige Beurteilung des Verhaltens „der Herren Nüßlein und Sauter“ will der Neusäßer den Strafverfolgungsbehörden und schließlich den Gerichten überlassen.

Hansjörg Durz: Der Rechtsstaat ist wachsam

Was er für seine Partei ins Feld führt: Die CSU habe sich immer für einen starken Rechtsstaat eingesetzt. Und diese aktuellen Ermittlungen würden zeigen, dass der Rechtsstaat auch mit Blick auf die Legislative wachsam sei. Auch der Neusäßer Durz bekommt in diesen Tagen viele Reaktionen aus Bevölkerung und Parteibasis. Seine nüchterne Zusammenfassung: „Klarer Ausdruck des gestörten Vertrauensverhältnisses.“ Durz findet, dass Abgeordnete ihre Einnahmen aus Beteiligungen anzeigen müssen. Offenlegung trage auch dazu bei, alle Abgeordnete nicht unter Generalverdacht zu stellen. Denn viele der Politiker hätten vor ihrem Einstieg oft als Unternehmer, Anwalt oder Landwirt gearbeitet. Niemand sollte gezwungen werden, sich davon vollkommen zu verabschieden, findet Durz. Die Trennung von Mandat und Ausübung des Berufes müsse jedoch durch Transparenz sichergestellt sein.

Ulrich Lange ist CSU-Abgeordneter im Wahlkreis Donau-Ries. Bild: CSU

Für seinen Bundestagskollegen Ulrich Lange, direkt gewählter CSU-Abgeordneter im Wahlkreis Donau-Ries zu dem auch acht von 24 Kommunen im Wittelsbacher Land gehören, steht außer Frage, dass Nüßlein und Sauter „wohl den moralischen Kompass verloren haben“. Lange ist stellvertretender Vorsitzender in der Unionsfraktion. Das war Nüßlein auch bis zu seinem Rücktritt. Wer als Mandatsträgers in einer elementaren Notsituation aus dem Mangel an medizinischen Schutzausrüstungen persönlichen finanziellen Vorteil erzielen wolle und sich dabei sein politisches Mandat zunutze macht, der handle zutiefst verwerflich, sagt Lange, der wie Sauter Rechtsanwalt ist.

Ulrich Lange: "Bin in höchstem Maße verärgert"

Und was antwortet Lange, wenn sich empörte Bürger und CSU-Mitglieder bei ihm melden? „Ich kann nur zum Ausdruck bringen, dass ich auch selbst in höchstem Maße verärgert bin.“ Lange ist natürlich klar, dass diese Affäre ein extrem schlechter Start für seine Partei ins Wahljahr ist. Wie sich die Maskenaffäre auf das Abschneiden der CSU beim Urnengang im September auswirkt, darüber will er nicht spekulieren. Wichtig sei, solches Fehlverhalten durch glaubwürdige Verhaltensregeln künftig zu verhindern. Er will sich auf die Arbeit im Wahlkreis und in Berlin konzentrieren und versuchen die Menschen zu überzeugen, „dass die absolute Mehrheit der Politiker nichts mit solchen Geschäften zu tun hat“.

