17.07.2018

Was Flori Forelle erzählen kann

„Leben am Bach“ lautet das Thema im Foyer des Landratsamtes. Schulklassen sind besonders willkommen

Wer kennt den Unterschied zwischen einer Bachforelle und einer Elritze? Kinder und Erwachsene, die sich für das „Leben im Bach“ interessieren, können sich diese und viele weitere Fragen bei der gleichnamigen Ausstellung im Landratsamt beantworten lassen – auf interaktive und liebevolle Weise.

Die Wanderausstellung ist aus einer Kooperation des Fischereiverbandes Schwaben und des Bezirkes Schwaben entstanden. Sie widmet sich der Fauna in heimischen Fließgewässern: Den Fischarten, Muscheln und Krebsen und ihren natürlichen Lebensräumen. Die Ausstellung soll vor allem Kinder und junge Menschen ansprechen und sie für die Natur und den Lebensraum Bach begeistern. Darauf verwies auch der Stellvertretende Landrat Manfred Losinger bei der Eröffnung. Er lud gerade Schulklassen und deren Lehrer ein, sich die Ausstellung anzuschauen.

Bis 10. Oktober ist sie im Foyer des Landratsamtes zu sehen. Flori Forelle nimmt die jungen Gäste gerne in Empfang, um ihnen zu berichten, was in seinem Bach so alles los ist.

Bei der Eröffnung im Landratsamt waren Kreisräte, Bürgermeister und Fachleute vertreten, darunter auch der Fischereifachberater des Bezirks Schwaben, Oliver Born, und der Geschäftsführer des Fischereiverbands Schwaben, Ulrich Krafczyk, die die Ausstellung konzeptioniert haben. Übrigens: Die Elritze gehört zu den Karpfenfischen und ist nur etwa ein Viertel so groß wie eine Bachforelle. (AN)

