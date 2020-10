vor 55 Min.

Was bedeutet Freiheit?

Unter dem Titel „Dimensionen der Freiheit“ zeigt der Verein Frauenhaft im Aichacher Rathaus Bilder von Mädchen und Frauen aus der Justizvollzugsanstalt. Entstanden sind die Arbeiten in doppelter Unfreiheit

Von Manfred Zeiselmair

„Dimensionen der Freiheit“ – Unter diesem Titel werden derzeit im Aichacher Rathaus Bilder und Reliefs inhaftierter Mädchen und Frauen der Justizvollzugsanstalt (JVA) Aichach gezeigt, die sich mit der Bedeutung von Freiheit unter verschiedenen Aspekten auseinandersetzen. Die Vernissage im kleinen Kreis war zugleich die Aichacher Auftaktveranstaltung zur jährlichen „Paarkunst“, die in diesem Jahr unter dem Titel „Paarkunst befreit“ stattfindet.

An dem regierungsbezirkübergreifenden Kunst- und Kulturprojekt beteiligen sich heuer Friedberg, Kissing, Hohenwart, Schrobenhausen und Aichach. Bürgermeister Klaus Habermann hob im Beisein seiner beiden Stellvertreter Josef Dußmann und Brigitte Neumaier die besondere Bedeutung dieses interkommunalen Kunst- und Kulturprojekts hervor, „das es so vermutlich in ganz Bayern nicht noch einmal gibt“.

Was bedeutet es, wenn das Grundrecht auf Freiheit eingeschränkt wird? Diese Frage steht nicht nur im Mittelpunkt der Ausstellung „Dimensionen der Freiheit“. Spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie haben auch Nicht-Inhaftierte einen anderen Blick auf das Thema. „Für die Inhaftierten der JVA Aichach waren diese isolierten Monate aber besonders hart“, berichtet Kerstin Weger, JVA-Kunstlehrerin und Vorsitzende des Fördervereins Frauenhaft, bei der Ausstellungseröffnung: „Unsere Frauen waren sozusagen doppelt unfrei – ohne Besuch von Angehörigen, ohne Freizeitkurse und andere Lichtblicke im grauen Haftalltag“. So entstand – corona-bedingt – ein Teil der ausgestellten Exponate isoliert „auf Zelle“ und nicht wie gewohnt im gemeinsamen Kunstraum. Für die nötige Motivation sorgte ein gleichnamiger Kunst- und Literatur-Wettbewerb des Fördervereins in Kooperation mit dem Augsburger Hospiz- und Palliativverein. 20 der dort eingereichten Acryl- und Mischtechnik-Arbeiten sind nun im Erdgeschoss und im Treppenhaus des Aichacher Rathauses zu finden. Auf den ersten Blick fällt dem Betrachter auf, dass die unfreien Künstler das Thema Freiheit mehrheitlich in kräftigen, strahlenden Farben beleuchten. Erst beim genaueren Hinsehen werden die verarbeiteten Gefühle und Sehnsüchte deutlich. Hinweisende Titel wie „So sieht Freiheit aus“, „Gesprengte Ketten“ oder „Einer kommt, einer geht“ sind eher die Ausnahme.

Im Rathaus-Obergeschoss ist der zweite Teil der Ausstellung angesiedelt. Dort sind 30 abstrakte, form-freie und experimentelle Arbeiten mit Pigmenten, Lack- und Acrylfarbe zu sehen. Diese sind bereits im Sommer 2019 in einem Workshop mit der Augsburger Künstlerin Monika Gebhardt entstanden. Im Gespräch sagt Gebhardt, das Arbeiten mit der Naturfarbe Pigmentpulver habe für sie eine besondere Herausforderung dargestellt. Für die meisten ausgestellten Bilder haben ihre Schüler als Untergrund ganz bewusst Wabenkarton benutzt. „Insbesondere das Zusammenspiel zwischen Struktur und Farbe“ sei bei den ausgestellten Arbeiten sehr gelungen, sagt Gebhardt.

Die Arbeit mit Inhaftierten finde sie sehr spannend: Weil kein Leistungsdruck bestehe, können sie „malen, um niemandem zu gefallen“. Dieses Gefühl bezeichnet die Künstlerin als „eine gewisse Freiheit in der Unfreiheit“. Monika Gebhardt hat bereits mehrfach JVA-Kurse geleitet und sorgt immer wieder mit besonderen Frauenhaft-Ausstellungen für Aufsehen. Derzeit sind „Tape Art“-Arbeiten, die unter ihrer Kursleitung entstanden sind, im Aichacher Amtsgericht ausgestellt.

Sämtliche ausgestellte Arbeiten sind käuflich zu erwerben. Der Erlös kommt dem Förderverein Frauenhaft zugute. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, künstlerisch-pädagogische Maßnahmen für Inhaftierte anzubieten sowie Angebote im kulturellen Bereich zu unterstützen. Dadurch sollen wichtige Resozialisierungsziele, wie die Anleitung zu sinnvoller Freizeitgestaltung und die Förderung sozialer Kompetenzen inhaftierter Frauen verwirklicht werden. "Seite 37

Die Ausstellung „Dimensionen der Freiheit“ im Aichacher Rathaus kann bei freiem Eintritt noch bis zum 6. November besucht werden. Die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.00 bis 12.30 Uhr, Montag und Dienstag 13.30 bis 16 Uhr, Donnerstag 13.30 bis 18 Uhr. Informationen zum Förderverein Frauenhaft gibt es im Internet unter www.frauenhaft-foerderverein.com.

