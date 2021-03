vor 18 Min.

Was der neue Schulleiter des Aichacher Gymnasiums vor hat

Studiendirektor Frank Schweizer (links) wurde als neuer Schulleiter des Deutschherren-Gymnasiums berufen. Der Lehrer für Mathematik und Physik kennt das DHG bereits aus seiner Tätigkeit als Ständiger Stellvertreter von Oberstudiendirektorin Renate Schöffer, die in den Ruhestand ging. Unterstützt wird er durch Frau Studiendirektorin Livia Schleßing, die nach ihrer Außenministerfunktion an einem Ingolstädter Gymnasium nun als Ständige Stellvertreterin des Schulleiters neu mit an Bord ist. Als Mitarbeiter in der Schulleitung ist bereits seit August 2020 Studiendirektor Martin Schalk (rechts) tätig.

Plus Frank Schweizer leitet jetzt das Aichacher Gymnasium. Ihm stehen zwei neue Kollegen zur Seite. Einer von ihnen war früher selbst Schüler am DHG.

Von Gerlinde Drexler

Ganz unterschiedliche Erfahrungen bringen die drei Mitglieder der neuen Führungsmannschaft am Deutschherren-Gymnasium (DHG) in Aichach mit. Frank Schweizer, Nachfolger der kürzlich verabschiedeten Direktorin Renate Schöffer, arbeitete ein paar Jahre in der Gymnasialabteilung Personal des Bayerischen Kultusministeriums. Seine Stellvertreterin Livia Schleßing unterrichtete bereits an verschiedenen Gymnasien. Und Martin Schalk, der seit August Mitarbeiter in der Schulleitung ist, arbeitete auch schon in einer deutschen Schule im Ausland.

Der digitale Unterricht werde künftig "sicherlich ein Schwerpunkt" sein, kündigt der neue Schulleiter an. Die positiven Effekte, die sich im Distanzunterricht ergeben haben, will das Führungstrio auch in den künftigen Unterricht mit einfließen lassen. Ein Thema, das die drei voraussichtlich in sechs Monaten angehen wollen. Momentan geht es in erster Linie darum, dass sich das neue Team der Schulleitung findet.

Der neue Schulleiter des Gymnasiums Aichach lebt in Stätzling

Der 42-jährige Schweizer bezeichnet sich selbst mit einem Schmunzeln als "Nesthäkchen" in der Führungsriege.

Er wohnt in Stätzling (Stadt Friedberg), studierte in Augsburg Mathematik und Physik und hatte seine erste Stelle am Gymnasium in Friedberg. Danach wechselte er für rund sechs Jahre an das Kultusministerium nach München.

Dort war er in der Gymnasialabteilung Personal unter anderem an der Erstellung von Schulprüfungen beteiligt und arbeitete bei der Personalplanung von Lehrern in den Fächern Mathe, Physik und Informatik mit. Aus Erfahrung weiß er: "Das ist ein Puzzle, das nie ganz aufgehen kann." Seit Herbst 2018 war er als Stellvertreter von Schöffer am DHG, seit Februar leitet er das Gymnasium.

Seine Stellvertreterin Livia Schleßing kommt ursprünglich aus dem Raum Berlin. Die 51-Jährige unterrichtete im Bundesland Sachsen an verschiedenen Gymnasien, Fach- und Berufsoberschulen. Im Jahr 2000 wechselte sie nach Bayern. Für rund ein halbes Jahr arbeitete sie an der FOS/BOS in Ingolstadt, dann ging sie ans Gymnasium nach Pfaffenhofen an der Ilm. Bevor sie vor rund zwei Wochen an das DHG wechselte, war die 51-Jährige fünf Jahre lang am Christoph-Scheiner-Gymnasium in Ingolstadt in der Schulleitung tätig. Ihre Fächer sind Deutsch und Geschichte.

Im Führungstrio des Aichacher Gymnasiums ist auch ein ehemaliger Schüler

Martin Schalk, der in Friedberg lebt, kennt das DHG in zweierlei Hinsicht recht gut. Zum einen war er sechs Jahre lang als externer Berater tätig und evaluierte in Rahmen der Tätigkeit auch das Aichacher Gymnasium. Er sagt: "Ich war sehr begeistert von der Arbeit. Das war mit ein Grund, dass ich mich hier beworben habe."

Zum anderen war der 54-Jährige auch schon selbst Schüler am DHG, machte hier 1987 sein Abitur und studierte anschließend Mathe, Physik und Biologie in München. Danach arbeitete er zwei Jahre lang an der Deutschen Schule in Kairo (Ägypten). Von dort ging es für zehn Jahre an das Gymnasium nach Schrobenhausen. Weitere Stationen waren Gymnasien in Augsburg und Neusäß. In Neusäß war er zwei Jahre lang Mitarbeiter im Direktorat. Am DHG sei einer seiner Schwerpunkte als Mitarbeiter der Schulleitung die Unterrichtsorganisation, sagt Schalk.

Der Informationsabend zum Übertritt ans Gymnasium findet als Videokonferenz statt

Eine Herausforderung sehen alle drei darin, Eltern und Schüler die Ängste vor einem Wechsel auf das Gymnasium zu nehmen. Schleßing ist bewusst: "Man weiß in diesen Pandemiezeiten gar nicht verlässlich, wo das Kind steht." Viele Gedanken hat sich das Trio deshalb zur Gestaltung des Informationsabends zum Übertritt gemacht, der am Montag, 8. März, stattfindet.

Schulleitung und Beratungsteam nehmen Kinder und Eltern online auf eine "gymnasiale Bergwanderung" mit. Auf der neuen Internetseite der Schule wird sich dann erstmals auch das "Schaufenster DHG" öffnen, bei dem sich die Fachschaften mit kurzen Videofilmen vorstellen.

Der Informationsabend zum Übertritt findet als interaktive Videokonferenz am Montag, 8. März, statt. Anmeldung per E-Mail an sekretariat@dhgaic.de oder unter Telefon 08251/3091.

