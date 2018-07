vor 40 Min.

Was die Wertstoffhöfe nicht mehr annehmen

An den Sammelstellen ändert sich einiges. Landkreis erweitert Abholung für Elektrogeräte

Auf den Wertstoffhöfen im Landkreis Aichach-Friedberg hat sich laut Mitteilung des Landratsamtes mit Beginn dieses Monats einiges geändert. Die Einzelheiten:

Solche Geräte wie zum Beispiel Waschmaschinen, E-Herde oder Spülmaschinen werden nur noch auf folgenden Sammelstellen angenommen: Affing, Aichach, Aindling-Todtenweis, Dasing (jedoch eingeschränkt wegen des derzeitigen Neubaus der Wertstoffsammelstelle), Friedberg – Münchener Straße, Friedberg-Stätzling, Inchenhofen, Kissing, Kühbach, Merching, Mering, Petersdorf-Willprechtszell, Pöttmes, Rehling und Schiltberg.

In Kissing werden Bildschirmgeräte nicht mehr angenommen.

An den Sammelstellen in Petersdorf-Willprechtszell und in Rehling werden Teppiche nicht mehr angenommen.

Ebenfalls ab Juli erweitert der Landkreis das Angebot zur Abholung: Große Elektrogeräte und große Fernseher, Kühlgeräte und sperriger Metallschrott bis zu einer Menge von maximal fünf Kubikmetern werden gegen eine Gebühr von 20 Euro von zu Hause abgeholt. Der Antrag kann im Internet gestellt werden unter www.lra-aic-fdb.de/abfallwirtschaft. Das Formular kann auch telefonisch angefordert werden unter 08251/86167-20 oder -22.

Sperrmüllabholungen sind von der Änderung nicht betroffen. Dieser Service kann der Mitteilung zufolge weiterhin einmal jährlich kostenlos in Anspruch genommen werden. (AN)

Alle Informationen sind abrufbar auf der Internetseite des Landratsamtes unter

www.lra-aic-fdb.de

