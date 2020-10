vor 18 Min.

Was es bei der Museumsnacht in Aichach alles zu entdecken gibt

Das Sisi-Schloss erstrahlte bei der Aichacher Museumsnacht schon in der Vergangenheit in bunten Farben.

Plus In Aichach gibt es zur Museumsnacht am Samstag, 10. Oktober, fast 20 Führungen. Die Museum öffnen ab 18 Uhr und im Grubet werden die Rennöfen angeschürt.

Die nunmehr 17. Aichacher Museumsnacht findet am Samstag, 10. Oktober, statt. Erstmals startet das Programm bereits am Nachmittag – auch damit sich die Besucher in Zeiten von Corona besser verteilen. Zudem gibt es zwei neue Veranstaltungsorte: das Grubet und den Burgplatz in Oberwittelsbach. Generell finden besonders viele Aktionen im Freien statt: Fast 20 Führungen in der Stadt, Musik und Lagerfeuer, der Burgplatz kann bis 22 Uhr entdeckt werden, die Rennöfen im Grubet werden befeuert und es gibt einen „Zauberwald“.

Museumsnacht in Aichach startet um 15 Uhr

Wie die Stadt Aichach mitteilt, beginnt die Museumsnacht bereits um 15 Uhr mit verschiedenen Führungen für die ganze Familie. Auch am Burgplatz und am Grubet gibt es schon nachmittags spannende Einblicke von Fachleuten.

Von 18 Uhr bis Mitternacht können dann folgende Museen und Ausstellungen besichtigt werden: Sisi-Schloss, Stadtmuseum, Rathaus, Haus der Senioren, Stadtpfarrkirche, Apokalypse-Museum in Sulzbach, die Kunstpreisausstellung des Aichacher Kunstvereins im San Depot und die Bayerische Landesausstellung im Feuerhaus. Im Pfarrzentrum zeigt das Theater Weiss Highlights des Tanztheaters „Sisi – Schwarz ist der Kronprinz meiner Farben“. Der Eintritt zu allen Angeboten ist frei.

Shuttlebusse fahren am Tandlmarkt ab

Zentrale Anlaufstelle und Umsteigepunkt für die Shuttlebusse ist der Eichenhain am Tandlmarkt, wo die Freunde des Mittelalters für Speis und Trank sorgen. Auch am Jahrtausendweg, am Grubet und am Burgplatz Oberwittelsbach kümmern sich örtliche Vereine um das leibliche Wohl der Gäste. Mit bunten Lichtprojektionen an den Außenwänden der Museen soll wieder eine außergewöhnliche Atmosphäre geschaffen werden.

Kostenlose Führungen: Für alle Führungen gilt: nur mit Anmeldung bei der Stadt-Info unter Telefon 08251/86147-63 oder 86147-64 bis spätestens Samstag, 10. Oktober, 14 Uhr. Startpunkt ist immer am Maibelisken beim Rathaus, außer Kirchenführungen und Grubet. Hier eine Übersicht der Führungen: 15 Uhr „Steine in der Stadt“ – geologische Führung. 16 Uhr „Feuer in der Stadt!“ – Kinderführung mit der Stadthexe. 16.30 Uhr Kinderführung mit dem Nachtwächter . 17 Uhr Stadtführung „Wittelsbacher Gründerstadt “. 17.30 Uhr „Feuer in der Stadt!“ – Kinderführung mit der Stadthexe. 18 Uhr Bierführung (Beitrag für Verkostung: fünf Euro). 18.30 Uhr Stadtführung „Wittelsbacher Gründerstadt “. 19 Uhr „Feuer in der Stadt!“ – Erlebnisführung mit der Stadthexe. 19.30 Uhr Stadtpfarrkirche : Einführung in die liturgischen Orte. 19.30 Uhr „Licht an: Trichtergruben im Spotlight“ ( Taschenlampenführung , Startpunkt am Grubet). 20 Uhr Nachtwächterführung. 20.30 Uhr Stadtführung „Wittelsbacher Gründerstadt “. 20.30 Uhr Stadtpfarrkirche : Kunsthistorische Führung ( Startpunkt am Kirchturm). 21 Uhr „Feuer in der Stadt!“ – Erlebnisführung mit der Stadthexe. 21.30 Uhr Stadtpfarrkirche : Kunsthistorische Führung ( Startpunkt am Kirchturm). 22 Uhr „Licht an: Trichtergruben im Spotlight“ ( Taschenlampenführung , Startpunkt am Grubet). 22 Uhr Stadtführung „Wittelsbacher Gründerstadt “.



Führten bei der Aichacher Museumsnacht zuletzt durch die Stadt: Nachtwächter Franz Gutmann und die Hexe Beltana. Bild: Erich Echter (Archivbild)

Ausstellung im Rathaus: (Stadtplatz 48) Inhaftierte Frauen der JVA Aichach zeigen im Rathaus ihre „Dimensionen der Freiheit“ im Rahmen der Paarkunst.



(Stadtplatz 48) Inhaftierte Frauen der JVA zeigen im Rathaus ihre „Dimensionen der Freiheit“ im Rahmen der Paarkunst. Haus der Senioren: (Hinterm Turm 4) Im hübschen alten Haus zwischen Köglturm und Bouleplatz ist ein Hausrundgang möglich. Therese Isele-Juraske führt Tänze auf (19.30, 20.30 Uhr), es gibt Getränke und belegte Brötchen.



Stadtmuseum und -archiv: (Schulstraße 2) Das Museum ist von 18 bis 24 Uhr für alle Besucher geöffnet. Es gibt keine Führungen.



San-Depot: ( Donauwörther Straße 36) Der Kunstverein Aichach zeigt Werke von knapp 30 Künstlern anlässlich des 27. Kunstpreises. Jeder Besucher kann seine Stimme für den Publikumspreis abgeben.



( 36) Der Kunstverein zeigt Werke von knapp 30 Künstlern anlässlich des 27. Kunstpreises. Jeder Besucher kann seine Stimme für den Publikumspreis abgeben. Sisi-Schloss: (Klausenweg 1, Unterwittelsbach) Die diesjährige Ausstellung zu Kaiserin Elisabeth und ihrer Familie kann man bis in die Nacht hinein kostenfrei erkunden. Keine Führungen. Das Café im Sisi-Schloss ist geöffnet.



(Klausenweg 1, Unterwittelsbach) Die diesjährige Ausstellung zu Kaiserin Elisabeth und ihrer Familie kann man bis in die Nacht hinein kostenfrei erkunden. Keine Führungen. Das Café im Sisi-Schloss ist geöffnet. Apokalypse Museum: ( Zeller Straße 9, Sulzbach) „Die geheime Offenbarung des Johannes“ heißt die Ausstellung mit 64 Glasfenstertafeln und 64 Silberoxyd-Reliefs des Künstlers Adolf Ziegler. Das Museum ist in einem renovierten Bauernhaus aus dem Jahr 1840 beheimatet.



( 9, Sulzbach) „Die geheime Offenbarung des Johannes“ heißt die Ausstellung mit 64 Glasfenstertafeln und 64 Silberoxyd-Reliefs des Künstlers Adolf Ziegler. Das Museum ist in einem renovierten Bauernhaus aus dem Jahr 1840 beheimatet. Kirchenführungen: ( Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt , Danhauserplatz 2) Messner Martin Ruhland bietet kunsthistorische und liturgische Führungen an. Um 23 Uhr sind alle Besucher zur „Kirche bei Nacht“ mit Abendgebet eingeladen.



( , Danhauserplatz 2) Messner bietet kunsthistorische und liturgische Führungen an. Um 23 Uhr sind alle Besucher zur „Kirche bei Nacht“ mit Abendgebet eingeladen. Pfarrzentrum Haus St. Michael : (Schulstraße 8) Hier gibt es Höhepunkte aus der Produktion des Theaters Weiss „Sisi – Schwarz ist der Kronprinz meiner Farben“ zu sehen. Ein melancholisches Tanzstück mit Schauspiel und eigenkomponierter Livemusik, nach den Gedichten von Kaiserin Elisabeth. Aufführung 18 bis 19 Uhr (Einlass 17.30 Uhr), Aufführung 20 bis 21 Uhr (Einlass 19.30 Uhr). Anmeldung über die Vhs Aichach-Friedberg unter Telefon 08251/87370, auf der Homepage vhs-aichach-friedberg.de oder an der Abendkasse. Der Eintritt ist frei.



Burgplatz Oberwittelsbach : Von der namensgebenden Stammburg der Wittelsbacher sind zwar nur Mauerreste und eine Sühnekirche geblieben, einen Besuch wert ist der Burgplatz dennoch. Zumal ein Infoweg mit sieben Stationen zahlreiche Informationen über die einstige Burg, das Leben der Wittelsbacher, das Nationaldenkmal und den Besuch des letzten bayerischen Königs 1914 in Oberwittelsbach bietet. Auf dem Geschichtspfad kann man auf dem ausgeschilderten Wanderweg vom Burgplatz in rund 30 Minuten nach Unterwittelsbach zum Sisi-Schloss wandern. Zurück nach Aichach fährt der Shuttlebus . Ab 15.30 bis circa 22 Uhr gibt es regelmäßig eine kurze Einführung zum Burgplatz und seine Geschichte. Die Dorfgemeinschaft Oberwittelsbach betreut am Spielplatz unter dem Burgplatz ein Lagerfeuer und bietet Getränke , Kartoffelsuppe und belegte Brote. Franz Regau zeigt seine private Sammlung alter landwirtschaftlicher Geräte und Maschinen: Hofstelle Herzog-Otto-Straße 1 (direkt neben dem Spielplatz).



Bunt beleuchtet waren in der Museumsnacht die Ausstellungsorte. Das Stadtmuseum meldete einen neuen Besucherrekord. Bild: Erich Echter (Archivbild)

Grubet: Das Aichacher „Grubet“ war im frühen Mittelalter ein Erzabbaurevier. Auf mehreren Grubenfeldern sind etwa 3500 „Pingen“ (trichterförmige Vertiefungen) zu finden. Die Verhüttung, also das Ausschmelzen des Eisens aus dem Eisenerz , fand in sogenannten Rennöfen statt. Zur Museumsnacht werden nachmittags diese Rennöfen im archäologischen Freigelände angeschürt – ein seltenes Erlebnis. Archäologe Martin Straßburger gibt ab 15 Uhr regelmäßige Einführungen rund um die historische Eisenerz-Verhüttung und leitet zwei Taschenlampenführungen zu den Trichtergruben . Auf eigene Faust erkunden kann man den Walderlebnispfad im Grubet: Die ersten 300 Meter davon verwandeln die Grubetfreunde zur Museumsnacht in einen „Zauberwald“. Der Imkerverein Aichach bietet warmen Met und Bratwürstl vom Grill oder zum Selberbraten am Lagerfeuer.



Alle weiteren Infos zur Museumsnacht in Aichach auf einen Blick

Musikalisches Rahmenprogramm: Es gibt ein abgespecktes musikalisches Rahmenprogramm mit Musik im Freien. Am Jahrtausendweg ist ab 18.45 Uhr Volksmusik mit Überzwerch zu hören, am Grubet spielen die Stadtmusikanten in kleiner Besetzung ab 16.30 Uhr. „Singa macht a Freid“ mit Siegfried und Gisela Bradl (Haberer-Zwoagsang) heißt es um 15.15 Uhr und 16.15 Uhr am Eichenhain am Verwaltungsgebäude und um 18 Uhr am Stadtmuseum .

Zehn Jahre Paarkunst: Bunte Lichtspiele mit Wasserfontänen gab es in der Aichacher Museumsnacht beim San-Depot am Ufer der Paar zu sehen. Bild: Erich Echter (Archivbild)

Infohütte am Eichenhain : Wieder gibt es bei der Museumsnacht einen zentralen Infostand. In der Hütte am Eichenhain gibt es alle wichtigen Informationen und den Museumspass. Am Eichenhain schlagen auch wieder die Freunde des Mittelalters ihr Lager auf. Besucher können sich dort mit heißen und kalten Getränken versorgen.

