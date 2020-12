vor 18 Min.

Was in der neuen Weihnachtsausstellung in Aichach alles geboten ist

Farbig und unterhaltsam ist die Weihnachtsausstellung in der Werkstatt-Galerie von Ulrike Schiele in Aichach.

Plus Mit ganz unterschiedlichen Techniken arbeiten die drei Künstler, die In der Weihnachtsausstellung der Werkstatt-Galerie Schiele in Aichach ihre Arbeiten zeigen. Hier ein Einblick.

Von Gerlinde Drexler

Der Humor ist mal feinsinnig, mal verschmitzt. Ernste Themen werden leicht verpackt. Drei Künstler stellen heuer ihre Arbeiten in der Weihnachtsausstellung der Werkstattgalerie Schiele in Aichach aus. Die bunten und teilweise auch üppigen Werke von Roland Fürstenhöfer (Radierungen), Wolfgang Mussgnug (Glasobjekte) und Reinhard Osiander (Holzskulpturen) vermitteln eine Leichtigkeit, die gerade in dieser von der Pandemie geprägten Zeit guttut.

Der Pöttmeser Miniaturmaler Roland Fürstenhöfer hat ein gutes Gespür für die kleinen Dinge. Bild: Gerlinde Drexler

Palmen und Sandstrand mit Meer, im Hintergrund thront auf üppig grünem Hügel eine Burg. Ein filigranes Bild und eine einladende Szene, wäre da nicht das rote Absperrband am Strand, der den Namen „ Corona Beach“ trägt. Der Pöttmeser Miniaturmaler Fürstenhöfer versteht es, auf kleiner Fläche Eindrücke prägnant zusammenzufassen und mit Wortspielen zu arbeiten. Wie bei seiner aktuellen Arbeit „Palmenstrand im Unstrutland“, wo er die Pandemie aufgreift.

Der Künstler Roland Fürstenhofer lässt sich von seinen Reisen inspirieren

Fürstenhöfer hat ein gutes Gespür für die kleinen Dinge, die er zu einem meist bunten phantasievollen Panorama zusammenfügt. Der viel gereiste Künstler lässt sich für seine Arbeiten gerne von seinen Reisen in fremde Länder inspirieren. Besonders der Orient hat es ihm angetan. Das spiegeln zum Beispiel der „Wüstenwassergarten“ oder „Die blaue Stunde“ wieder. Der in Fürth geborene Maler, Zeichner und Grafiker Fürstenhöfer studierte an der Akademie der Bildenden Künstler in Nürnberg. Als freischaffender Künstler erhielt er zahlreiche nationale und internationale Preise.

Wie bei Fürstenhöfer fallen auch bei Mussgnugs Arbeiten die lebendigen Farben auf. Seine Skulpturen bestechen durch den Kontrast zwischen der zarten Transparenz des Glases und der Leuchtintensität der Farben. Das Licht ist der Schlüssel zu Mussgnugs Glasobjekten. Das klare Glas definiert ihre Form, aber erst das Licht macht die Konturen in ihrer Wirkung sichtbar. Weich fließend schmiegen sich die Farbflächen dem Glas an.

Die groben Umrisse seiner Skulpturen arbeitet Roland Fürstenhofer mit der Kettensäge aus dem Holz heraus. Bild: Gerlinde Drexler

Für den farbigen Innenkörper wird zuerst bei rund 1400 Grad die Grundform geblasen. Das Glas wird lediglich mit feuchtem Holz, nassem Zeitungspapier oder metallenen Zangen in Form gebracht. Das farbige Glas lässt Mussgnug auf die noch heiße Oberfläche der Rohlinge fließen, die anschließend mit kristallklarem Glas überstochen werden. Die kryptischen Schriftzeichen graviert er mit einem Diamantstift in die Oberfläche ein. Sie erzählen Geschichten, die gerade wegen ihrer verschlüsselten Form den Betrachter dazu anregen, sich eigene Geschichten zu überlegen.

Künstler Wolfgang Mussgnug aus Nördlingen zeigt Glasmalerei

Der gebürtige Nördlinger studierte unter anderem Philosophie und Kunstgeschichte an den Universitäten in Heidelberg und München. Seit 1984 ist Mussgnug als freischaffender Künstler tätig, seit 1998 beschäftigt er sich mit Glasmalerei. Seine Glasobjekte stellt er seit fast 20 Jahren in einer Glasbläserei auf der italienischen Insel Murano bei Venedig mit seinem vertrauten Team her.

Lebensecht und lebendig wirken die Holzskulpturen von Reinhard Osiander. Seine Lieblingsmotive sind Tiere, deren grobe Umrisse er, genau wie bei all seinen Skulpturen, mit der Kettensäge aus dem Holz herausarbeitet. Für die Details verwendet er die Axt, das Stemmeisen oder ein Schnitzmesser. Typisch für ihn ist, dass seine Skulpturen keine fein geschliffenen Oberflächen haben.

Gerne kombiniert der gebürtige Bobinger, der heute in Bremen lebt, die Bildhauerei mit der Malerei. Osiander bemalt seine Holzskulpturen in mehreren Schichten und schleift die Farbe anschließend teilweise wieder ab. Der Künstler selbst sagt dazu: "Bei mir bleibt die Bearbeitung des Holzes sichtbar, sodass manches grob und spröde wirkt." Gefundene und zugeschnittene Hölzer verwebt er zu kunstvollen Collagen, wie das ausgestellte „Schloss“.

Für seine Arbeiten erhielt er bereits mehrere Preise. Unter anderem auf der Expo 2000 den Deutschen Holzkunstpreis oder den Kunstpreis „ars loci 2013“ der Stadt Nienburg.

Die Öffnungszeiten der Werkstatt-Galerie Schiele in Aichach

Die Ausstellung ist in der Werkstatt-Galerie Schiele in der Bauerntanzgasse 3 in Aichach bis Ende Januar 2021 während der üblichen Öffnungszeiten zu sehen: In der Adventszeit Dienstag bis Freitag von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie Samstag von 9.30 bis 14 Uhr.

