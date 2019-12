vor 15 Min.

Was kosten Träume? Ein Film über eine junge Aichacherin

Über die Aichacherin Simone Hage gibt es bald einen eigenen Film. Warum die 19-Jährige beim Dreh weint und worum es geht.

Von Anna Breumair

Mit ihrem Wanderritt von Bayern nach Dänemark machte Simone Hage aus Aichach 2018 Schlagzeilen. Damals berichteten wir von der Reise der 19-Jährigen. Ihr Abenteuer war Teil des Dokumentarfilms „Die Magie der Wildpferde“, der im Mai ins Kino kam. Die Produktionsfirma Catamaranfilms plant mit Simone Hage nun einen neuen Film, die Dreharbeiten laufen seit zwei Jahren.

Im Gegensatz zum ersten Film, in dem Hage in einem Drittel zu sehen ist, soll der neue Film nur von ihr handeln und den Fokus weg von den Pferden auf das Leben der Aichacherin richten. Es geht es um Hages Entwicklung vom „verrückten Reisemädchen zur selbstständigen Frau“, wie sie bei einem Treffen in einem Aichacher Restaurant sagt. Zu Beginn der Dreharbeiten war Hage 17 Jahre alt, doch bald wird sie 20 und hat sich verändert. Während sie seit über zwei Jahren durch Europa reist, hat die Filmcrew sie alle zwei bis drei Wochen für vier Tage besucht. Wie Simone Hage sagt, sind sie und ihr Filmteam nicht nur Geschäftspartner, sondern auch Freunde geworden.

Simone Hage: Ein Film über eine Aichacherin

Der Film spielt in Dänemark, Deutschland, Österreich und Spanien. Die Dreharbeiten werden voraussichtlich im April 2020 abgeschlossen sein. Derzeit ist Hage den Winter über mit ihren Pferden in Spanien unterwegs und arbeitet zunächst bei einem Pferdetrainer. Aber ganz so genau weiß man nie, wo sie ist. Auch die Spanien-Reise begleitet das Team von Catamaranfilms. Ein weiteres Land, in dem gedreht werden soll, ist in Planung. Doch Hage ist sich noch nicht sicher: „Schweden könnte es werden“, sagt sie.

Den Titel des Films hat sich Hage selbst ausgesucht: „Wildherz. Was kosten Träume? Mut!“ Im September 2020 feiert der Film in Köln Premiere und wird in Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen sein.

Auch Hages Freunde und Familie sind im Film zu sehen. Besonders emotional war es für Simone Hage in Dänemark. Dort hat sie ihren Hund Jacky auf einem Hof zurückgelassen. „Das war das erste Mal, dass ich vor der Kamera geweint habe“, erzählt sie. Dennoch habe die 19-Jährige gespürt, dass ihr Hund sich auf dem Hof in Dänemark wohlfühlt und dort bleiben will.

Das will Simone Hage mit dem Film erreichen

Mit ihrem Film möchte Hage vor allem junge Menschen ansprechen. „Ich möchte ihnen Mut schenken und sie motivieren, ihren eigenen Weg zu gehen.“ Im Film spielen deshalb auch Menschen mit, die den Weg der Aichacherin geprägt haben, etwa Ernst Peter Frey, ein bekannter Pferdetrainer oder Nina Schnitzenbaumer, eine passionierte Fotografin. Um ihr Leben zu finanzieren, hat sich die 19-Jährige selbstständig gemacht. Sie verdient ihr Geld mit Filmen, Fotografie, Pferdetraining und Coaching für Menschen. Viele hätten oft den Eindruck, dass Hage ohne Strukturen lebe, doch das sei nicht richtig, sagt sie. „Freiheit entsteht nur durch Strukturen. Ich bin ein sehr organisierter Mensch mit einem durchgeplanten und strukturierten Kalender. Aber ich schaffe mir eben Freiräume“, erzählt sie.

Pläne für das kommende Jahr hat sie noch nicht, aber es zieht sie in die weite Welt. „Ich könnte mir vorstellen ein Wildpferd in Kanada zu kaufen und es auszubilden. Aber möglicherweise gehe ich auch nach Indonesien und mache eine Yogalehrer-Ausbildung.“ Bei der Premiere ihres Films in Köln wird sie wohl im Kinosaal sitzen. Eventuell kommt sie auch wieder zu einer Vorstellung in Aichach.

