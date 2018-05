11:38 Uhr

Was passiert mit dem Ecknacher Dorfplatz?

Der Stadtrat hebt die Ausschreibung auf und lässt die Arbeiten neu ausschreiben. Mitte Dezember soll der Platz fertig sein. Thema ist auch die Fahrradfreundlichkeit der Stadt

Von Claudia Bammer

Der Dorfplatz in Ecknach lässt noch ein bisschen auf sich warten. Der Auftrag für die Neugestaltung konnte noch nicht vergeben werden. Der Aichacher Stadtrat hat die Ausschreibung in seiner jüngsten Sitzung im nichtöffentlichen Teil aufgehoben, wie Hauptamtsleiterin Aurelija Igel berichtet.

Wie Helmut Baumann vom Bauamt auf Nachfrage erläutert, hätten lediglich zwei Unternehmen Angebote bei der Stadt eingereicht. Einer von ihnen habe die Ausschreibungsunterlagen verändert, weil er den Termin nicht hätte einhalten können, so Baumann. Das weitere Angebot habe die Kostenberechnung um rund 30 Prozent überschritten.

Mit 23:4 Stimmen beschloss der Stadtrat, die Ausschreibung aufzuheben. Einstimmig erging der Beschluss, die Arbeiten neu auszuschreiben. Darin soll kein Baubeginn genannt werden, sondern lediglich das Ziel, dass der Dorfplatz Mitte Dezember inklusive Bepflanzung fertig ist. Wie berichtet, soll die Fläche zwischen der Pfarrer-Steinacker-Straße und der Drei-Linden-Straße ein vielseitig nutzbarer, freier Platz werden. Im südlichen Bereich entlang der Drei-Linden-Straße ist ein Baumhain mit Sitzgelegenheiten und Infotafeln über die Ecknacher Geschichte vorgesehen. Entlang der Pfarrer-Steinacker-Straße sind zwei Baumgruppen, ebenfalls mit Sitzgelegenheiten, vorgesehen. Der Platz soll als Wiese, im Zentrum ein Feld aus Schotterrasen angelegt werden.

Der Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats hatte den Antrag von Bündnis 90/Die Grünen noch um ein Jahr zurückstellen wollen. Der Stadtrat lehnte ihn nun gleich komplett ab. Magdalena Federlin und Marion Zott hatten beantragt, dass die Stadt Aichach dem Verein Aktionsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommune beitritt. Deren Ziel ist es, den Radverkehr durch Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit sowie durch Beratung und den Informationsaustausch unter den Mitgliedern sowie mit Verbänden zu fördern. Der Arbeitsgemeinschaft gehören mittlerweile 61 Kommunen an, darunter der Landkreis Augsburg. Die Stadt Aichach hätte 2000 Euro jährlich als Mitgliedsbeitrag zahlen und einen Radverkehrsbeauftragten benennen müssen. Schon im Finanzausschuss hatte die Verwaltung dazu auf das Radverkehrskonzept verwiesen, das der Landkreis erstellt und in das auch die Kommunen eingebunden sind. Bürgermeister Klaus Habermann hatte mit Blick auf die prekäre personelle Situation im Bauamt vorgeschlagen, den Antrag um ein Jahr zu vertagen. Im Stadtrat nun hielt Magdalena Federlin nochmals ein eindringliches Plädoyer für den Beitritt. Radfahren sei Klimaschutz. Die Bedürfnisse der Radfahrer solle man nicht hintanstellen. Die Pläne des Landkreises würden die Stadt nicht berühren, meinte sie. Hans-Peter Port (CSU) hielt jedoch einen Vereinsbeitritt für völlig überflüssig und sah darin keine erkennbare Verbesserung. Die Stadt habe bereits ein Radwegekonzept, das immer wieder fortgeschrieben werde. Bei Neuplanungen würden Radfahrer entsprechend berücksichtigt. So sah das auch Lothar Bahn (Freie Wählergemeinschaft). Auch Erich Echter (CWG) hielt einen Beitritt nicht für nötig. Karl-Heinz Schindler (SPD) betonte, auf die Schnelle könne die Verwaltung den Aufwand, den der Vereinsbeitritt mit sich bringe, nicht leisten. Port beantragte schließlich, den Antrag der Grünen nicht zurückzustellen, sondern gleich abzulehnen. Mit 18:9 Stimmen wurde das beschlossen.

