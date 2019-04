19:32 Uhr

Was sich Neues in der Aichacher Geschäftswelt tut

Plus Derzeit läuft in zwei Läden der Räumungsverkauf. Ein Geschäft ist an einen neuen Standort umgezogen. Es gibt einige Leerstände in der Stadtmitte.

Von Gerlinde Drexler

Zahlreiche Veränderungen gibt es in der Aichacher Geschäftswelt. Ein Modeladen, der lange nach einer passenden Ladenfläche suchte, ist an der Steubstraße fündig geworden. Ein anderes Modegeschäft am Oberen Tor schließt Mitte des Jahres. Schon Ende April hört ein Schmuckladen am Stadtplatz auf, dessen Inhaberin in Rente geht. Für einige, teils seit längerem, leer stehende Geschäfte werden noch immer Nachmieter gesucht.

Weiter mit Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiter mit Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+ Paket Meine Vorteile Schließen

Edelstein & Perle Der Schmuckladen von Ute Schelinski schließt Ende April. Die Inhaberin geht in Rente. Neun Jahre betrieb die Schmuckdesignerin den rund 20 Quadratmeter großen Laden am Stadtplatz. „Eine sehr arbeitsintensive Zeit“, sagt sie, denn bis auf Ringe und Ohrstecker machte sie allen angebotenen Schmuck selbst. „Es war immer meine ganz große Leidenschaft“, erzählt sie. Jetzt setzt sie neue Prioritäten. Bisher gibt es noch keinen Nachmieter für die Räume. Modehaus am Oberen Tor Einen Totalräumungsverkauf mit vielen Prozenten und einen Flohmarkt im Laden gibt es im Modehaus am Oberen Tor. Ende August macht das Bekleidungsgeschäft zu. Endgültig, wie Geschäftsinhaber Ernst Marquart betont. Auch hier gibt es bislang noch keinen Nachfolger für die Geschäftsräume. Mode kombiniert mit Wohnaccessoires Alba Moda Aus dem Outlet-Laden Alba Moda an der Werlberger Straße in Aichach wurde Fey Outlet. Seit rund 20 Jahren gibt es den Laden von Daniel Fey, der jetzt auch seinen Namen trägt. Nach dem Auszug von den Geschäftsräumen an der Werlberger Straße fand Fey zunächst keine passende Ladenfläche in Aichach. Seit März bietet er verschiedene Modemarken namhafter Hersteller aus dem Versandhandel auf rund 150 Quadratmetern im Laden von ehemals Linck Schöner Wohnen an. Alba Moda ist unter neuem Firmennamen in die Steubstraße umgezogen. Für die Räumlichkeiten am Oberen Tor gibt es noch keinen Nachfolger. Bild: Gerlinde Drexler Aus Alba Moda wurde Fey Outlet, das jetzt in der Steubstraße im ehemaligen Linck zusammen mit der Dekofirma Nordig seinen Verkaufsraum hat. Bild: Gerlinde Drexler Zusammen mit der Firma Nordlig Design, die dort bereits im Herbst vergangenen Jahres einzog. Die Kombination von Wohnaccessoires und Kleidung sei ein zeitgemäßes Konzept, sagt Fey. Geplant ist ihm zufolge, irgendwann im Untergeschoss auch wieder eine Herrenabteilung anzubieten. Haselberger Rund 50 Jahre lang gab es die Metzgerei Haselberger am Aichacher Stadtplatz. Ende September 2017 stellte sie den Verkauf von Fleisch- und Wurstwaren ein. Der Laden steht seitdem leer. Noch kein passender Nachfolger hat sich für die leerstehenden Räume der Metzgerei Haselberger gefunden. Bild: Gerlinde Drexler Es habe einige Interessenten für das Ladengeschäft gegeben, das passende sei aber noch nicht dabei gewesen, so die Inhaberin. „Momentan ist noch alles offen.“ Eine Metzgerei werde es wohl eher nicht werden. Einige Interessenten, aber noch nicht der Passende Strasser Nach fast 80 Jahren schloss im Juli 2018 das Schreibwaren-, Tabak- und Lottogeschäft Cilly Strasser am Unteren Stadtplatz. Auch hier meldeten sich bei der Inhaberfamilie bereits einige Interessenten. Marieluis Huber sagt: „Es war noch nicht das dabei, das für uns wirklich passt.“

Die Räume des ehemaligen Schreibwarengeschäfts Cilly Strasser stehen noch immer leer. Bild: Gerlinde Drexler Baupläne statt Bilderrahmen Rahmenwerkstatt Inzwischen wieder vermietet ist das Ladengeschäft an der Werlberger Straße, in dem bis Ende Februar die Rahmenwerkstatt beheimatet war. Ein Architekturbüro ist in die Räume der ehemaligen Ladenwerkstatt eingezogen. Für den ehemaligen Schlecker-Markt im Nebengebäude hat sich noch kein Nachfolger gefunden. Bild: Gerlinde Drexler Vor zwei Wochen ist hier laut dem Vermieter ein Architekturbüro eingezogen. Schlecker Bereits seit Dezember 2009 steht der frühere Schlecker-Markt an der Werlberger Straße leer. Bisher haben sich laut der Hausverwaltung, der Augusta Wohnungs- und Immobiliengesellschaft, auch noch keine passenden Interessenten für die rund 300 Quadratmeter große Verkaufsfläche gefunden.

Themen Folgen