Was sich bei den Buslinien im Kreis ändert

Beim Augsburger Verkehrsverbunds (AVV) gilt ab 15. Dezember der neue Fahrplan. Wir stellen Neuerungen für die Linien im nördlichen Kreis vor.

Adventszeit ist Fahrplanwechsel-Zeit: Am Sonntag, 15. Dezember, werden im Nahverkehr europaweit Fahrpläne umgestellt. Hier ein Überblick zu den wichtigsten Änderungen des Augsburger Verkehrsverbunds (AVV) für Züge und Regionalbuslinien im nördlichen Kreis Aichach-Friedberg, die uns der AVV mitgeteilt hat. Bei Buslinien, die nicht genannt werden, gibt es keine Fahrplanänderungen zum Fahrplanwechsel.

Aichach-Friedberg: AVV-Änderungen im Überblick

Regionalzug R2 ( Augsburg– Friedberg– Dasing– Aichach–Radersdorf) Während der Bayerischen Landesausstellung vom 29. April bis zum 8. November wird auf der Paartalbahn (Augsburg– Aichach) auch an den Wochenenden ein 30-Minuten-Takt angeboten.

Buslinie 206 (Friedberg–Dasing – Aichach-Gallenbach–Aichach) Im Gewerbepark Ecknach wird die neue Haltestelle „Aichach, Ludwig-Erhard-Straße“ von folgenden Fahrten der AVV-Regionalbuslinie 206 angefahren: Abfahrt „Aichach, Bahnhof“ 5.13 Uhr und 13.37 Uhr, Abfahrt „Aichach, Ludwig-Erhard-Straße“ 14.12 Uhr und 22.12 Uhr.

Buslinie 222 (Aichach–Obergriesbach–Aichach-Edenried) Im Gewerbepark Ecknach wird die neue Haltestelle „Aichach, Ludwig-Erhard-Straße“ von folgenden Fahrten angefahren: Abfahrt „Aichach, Bahnhof“ 7.32 Uhr und Abfahrt „Aichach, Ludwig-Erhard-Straße“ 16.37 Uhr.

Buslinie 225 (Augsburg–Affing-Mühlhausen– Affing– Inchenhofen– Hollenbach–Mainbach) Weiterhin fahren die AVV-Regionalbusse am Hauptbahnhof Augsburg am Steig L in der Halderstraße ab. Die ankommenden Fahrten aus dem Raum Mainbach/Affing/Mülhausen steuern wieder die reguläre Haltestelle „Augsburg, Staatstheater (Steig E)“ in der Fuggerstraße an und enden in der Bahnhofstraße.

Buslinie 226 (Aichach–Affing) Auf Wunsch der Gemeinde Hollenbach erhalten folgende Haltestellen einen neuen Namen: „Hollenbach, Firma Grimm“ wird zu „Hollenbach, West“, „Hollenbach, Gasthof Kramer“ wird zu „Hollenbach, Ortsmitte“, „Hollenbach, Firma Betzmeir“ wird zu „Hollenbach, Ost“, „Motzenhofen, Gasthof Ziegler“ wird zu „Motzenhofen, Ortsmitte“, „Motzenhofen, Kapelle“ wird zu „Motzenhofen, West“.

Buslinie 230 (Aichach–Inchenhofen– Pöttmes) Die Nachmittagsfahrt von Pöttmes nach „Aichach, Pöttmes Schule“, Abfahrt15.30 Uhr, verkehrt nicht mehr am Freitag. Die Verkehrstage sind nun von Montag bis Donnerstag an Schultagen.

Buslinie 242 (Aichach– Kühbach– Schiltberg–Schiltberg-Metzenried) Die Haltestelle „Oberschönbach“ (Markt Kühbach) wird verlegt. Neuer Standort ist nun bei der Kapelle St. Maria (Höhe Hausnummer 9). Auf Wunsch der Marktgemeinde Kühbach wird im Ortsteil Mangelsdorf an der Ortsverbindungsstraße „Oberschönbach zur Staatsstraße 2084“ eine neue Haltestelle eingerichtet. Die wird an Schultagen von folgenden Fahrten bedient: Abfahrt „Mangelsdorf“ 7.08 Uhr und Abfahrt „Aichach, Schulzentrum“ 13.08 Uhr.

Buslinie 244 (Aichach–Klingen/Untergriesbach–Obermauerbach– Altomünster-Xyger) Die Fahrt um 7.18 Uhr ab der Haltestelle „Xyger“ beginnt nun an der Haltestelle „Klingen, Maibaum“. Dort beginnt die Fahrt um 7.17 Uhr und kommt um 7.24 Uhr beim Schulzentrum Aichach an.

Buslinie315 ( Aindling–Aindling-Binnenbach–Aindling-Edenhausen –Todtenweis-Bach) Auf Wunsch der Fahrgäste wird bei der AVV-Regionalbuslinie 315 die Beschränkung der Haltestellen „nur zum Ausstieg“ bei einzelnen Fahrten herausgenommen. Somit entstehen weitere Fahrtmöglichkeiten zwischen den Orten. Durch die zusätzliche Angleichung einzelner Fahrten wurde auch die Anbindung des Marktangers an den Marktplatz Aindling verbessert.

Buslinie 316 (Rehling-Oberach– Rehling–Aindling-Gaulzhofen– Aindling-Hausen–Aindling) Auf Wunsch der Fahrgäste wird bei der AVV-Regionalbuslinie 316 die Beschränkung der Haltestellen „nur zum Ausstieg“ bei einzelnen Fahrten herausgenommen. Somit entstehen weitere Fahrtmöglichkeiten zwischen den Orten.

Buslinie 317 (Aindling-Gaulzhofen – Aindling-Stotzard–Aindling-Hausen–Aindling-Binnenbach– Aindling) Auf Wunsch der Fahrgäste wird bei der AVV-Regionalbuslinie 317 die Beschränkung der Haltestellen „nur zum Ausstieg“ bei einzelnen Fahrten herausgenommen. Somit entstehen weitere Fahrtmöglichkeiten zwischen den Orten.

Buslinie 410 (Augsburg–Meitingen–Thierhaupten–Baar–Pöttmes-Reicherstein) Einzelne Fahrten sind von den Baumaßnahmen auf der Regionalzugstrecke R4 betroffen und wurden entsprechend angepasst, damit die Bus-Zuganschlüsse ganzjährig erreicht werden. (AN)

Aktuelle Fahrplanauskünfte finden Fahrgäste im Internet unter www.avv-augsburg.de, persönliche Auskunft gibt das AVV-Kundencenter am Augsburger Hauptbahnhof (Bohus-Center), auch telefonisch unter der Nummer 0821/157000. Mobile Fahrplanauskunft mit dem Handy gibt es im Internet unter der Adresse http://mobil.avv-augsburg.de oder mit der App AVV.mobil.

