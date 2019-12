Was verschlüsselte Texte so spannend macht

Plus Geheimes Tagebuch: Klaus Schmeh ist Experte für historische Verschlüsselungstechniken. Was sagt er zum Buch von Ignaz Meyer?

Wir fragten Klaus Schmeh, welche Bedeutung das Tagebuch in Geheimschrift von Ignaz Meyer hat, das in Aichach gefunden wurde.

Sie sind Informatiker mit Schwerpunkt Verschlüsselungstechnik. Haben Sie Ihren Beruf zum Hobby gemacht?

Schmeh: In gewissem Sinne ja. Beruflich geht es allerdings eher um das Verschlüsseln von E-Mails oder Kreditkartennummern. Privat beschäftige ich mich mit historischen Verschlüsselungstechniken.

Sie sind Mitglied der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Was ist das?

Schmeh: Eine Organisation, die sich kritisch mit Esoterik, Wahrsagerei und Pseudowissenschaften auseinandersetzt. Es gibt zum Beispiel Menschen, die meinen, sie hätten geheime Botschaften in Büchern gefunden. So sollen in der Bibel die Terroranschläge vom 11. September 2001 vorausgesagt worden sein. Solche Theorien untersuchen wir.

Sie haben im Netz mit „Klausis Krypto Kolumne“ einen Blog. Fans schicken Ihnen oft selbst erfundene Rätsel.

Schmeh: Das stimmt. Aber mich interessieren mehr ungelöste originale Verschlüsselungen. Wenn irgendwo in einem Archiv ein verschlüsselter Text gefunden wird, stelle ich diesen gerne vor. Meine Seite hat Leser in aller Welt, die schon sehr kniffelige Fälle gelöst haben. Das macht den Reiz aus, wenn extrem gute Code-Knacker zusammenkommen.

Welche Bedeutung hat das geheime Aichacher Tagebuch von Ignaz Meyer?

Schmeh: Ich kenne etwa zwei Dutzend verschlüsselte Tagebücher. Es ist ein interessanter Fund, aber kein einzigartiger. Für Dinge, über die die Autoren nicht offen reden konnten wie sexuelle Themen, wurde schon früher gerne Geheimschrift verwendet – wenn auch meist keine sehr komplizierte, denn das wäre für jeden Tag zu umständlich. Das Außergewöhnliche am Aichacher Tagebuch ist sicher der große Umfang.

Nach Ihren Angaben gibt es auf der Welt nur noch ein umfangreicheres Tagebuch in Geheimschrift: von Ernest Rinzi.

Schmeh: Das Buch wurde in einem Archiv in den USA gefunden. Rinzi war Künstler und lebte in London. In seinem Notizbuch versah er Zeichnungen mit einem Text in einem geheimen Alphabet. Ein Leser meines Blogs, der Brite Tony Gaffney, hat den Code entschlüsselt.

Ein Klassiker für Verschwörungsfreunde ist Dan Browns Roman „Sakrileg“, der als „Da Vinci Code“ verfilmt wurde. Was halten Sie von den Theorien?

Schmeh: Dan Brown ist Schriftsteller und man sollte einen Roman nicht mit der Realität verwechseln. Freunde dieser Theorien behaupten, dass auf Da Vincis Abendmahl geheime Symbole versteckt sind und Jesus zur Rechten auf dem Bild nicht der bartlose Jünger Johannes sitzt, sondern Maria Magdalena, die Jesus’ Frau gewesen sei. Kunsthistoriker sagen, dass diese These nicht haltbar ist.

Gibt es ein bestimmtes Rätsel, das Sie gerne knacken würden?

Schmeh: Ja, wie so viele das Voynich-Manuskript.

