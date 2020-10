vor 32 Min.

Was wird aus der "Halle für alle" in Inchenhofen?

Plus Viele Menschen in Inchenhofen wünschen sich ein Bürgerhaus oder eine Mehrzweckhalle. Doch das Projekt ist schwer zu stemmen. Was die Gemeinde jetzt macht.

Von Gerlinde Drexler

Ob das Projekt einmal Bürgerhaus, Sport- oder Mehrzweckhalle heißen wird, ist noch offen. Ebenso, wann es verwirklicht wird. Inchenhofens Bürgermeister Toni Schoder machte am Dienstag im Gemeinderat deutlich: „Wir können es uns im Moment nicht leisten.“

Es gibt ein eigenes Gremium für eine Mehrzweckhalle in Inchenhofen

Doch die Marktgemeinde möchte bereit sein, wenn es so weit ist. Deshalb hatte der Gemeinderat schon Anfang des Jahres beschlossen, ein Gremium für dieses Projekt zu installieren. Anlass war der Antrag des TSV Inchenhofen auf Unterstützung beim Bau einer Mehrzweckhalle.

Der Beschluss sah vor, dass dem 13-köpfigen Gremium neben dem Bürgermeister jeweils drei Gemeinderäte vom Bürgerwille und der CSU/Freie Wähler sowie sechs Mitglieder des TSV angehören. An dieser Zusammensetzung will der neue Gemeinderat nicht festhalten. „Wer Interesse hat, kann sich an dem Thema beteiligen – unabhängig von der Gruppierung“, sagte Schoder. Dem folgte der Gemeinderat.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen