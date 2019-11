vor 19 Min.

Wasser wird teurer in Todtenweis

Gemeinde verdoppelt Grundgebühr

Die Beitrags- und Gebührensatzung bei der Wasserabgabe wird geändert. Das war am Mittwoch Thema im Todtenweiser Gemeinderat. Ab 1. Januar 2020 fallen pro Kubikmeter Wasser 1,15 Euro an, die bisherige Grundgebühr wird verdoppelt. Als Veranlagungszeitraum gilt künftig das Kalenderjahr.

Auch hier wurde eine neue Beitrags- und Gebührensatzung beschlossen.

Südlich der Raiffeisenstraße in Richtung Kabisbach wird in Todtenweis ein Bebauungsplan für eine Teilfläche aufgestellt. Es war von einem beschleunigten Verfahren die Rede.

Ein Grundstück an der Kranzbergstraße in Todtenweis war jahrzehntelang nicht bebaut. Dort kann nun ein Wohnhaus entstehen. In der Raiffeisenstraße darf ein Büro in zwei Wohneinheiten umgestaltet werden.

Der Feldweg zur Kläranlage in Sand muss neu asphaltiert werden. Peter Haberl forderte: „Zuvor müssen dort noch zwei Bäume raus.“ Das Wurzelwerk dieser Pappeln habe Schäden am Weg zur Folge. (jeb)

