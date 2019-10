16.10.2019

Wassergebühren werden anders abgerechnet

In Petersdorf ändert sich der Abrechnungszeitraum für Wasser und Abwasser. Bisher wurde die Jahresrechnung bis Ende Oktober erstellt, künftig hält sie sich ans Kalenderjahr. Nicht alle sind dafür

Von Stefanie Brand

Gleich drei Punkte der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung in Petersdorf am Montagabend drehten sich ums Thema Wasser. Und doch handelte es sich bei den finalen Beschlüssen um eine Formalie sowie um die Verschiebung des Abrechnungszeitraums. Die Wasserabgabesatzung der Gemeinde, deren Grundzüge auf das Jahr 1989 zurückgingen, wurde aktualisiert – nicht zuletzt auch mit Blick auf den Einsatz elektronischer Wasserzähler mit Funkmodul. Dieser Beschluss fiel einstimmig.

Die Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung der Wasserabgabesatzung und der Entwässerungssatzung – die lediglich den Abrechnungszeitraum betraf – erhielt jeweils eine Gegenstimme von Peter Brandner. Der Gemeinderat erläuterte vor der Beschlussfassung, dass er nicht verstehe, warum der Abrechnungszeitraum erneut geändert werden soll, und dass die Gemeinde damit dieses Jahr auch finanzielle Einbußen haben wird, weil die Monate November und Dezember einmalig dem folgenden Kalenderjahr zugerechnet werden.

Das Thema kam in der Sitzung am Montagabend auf den Tisch, weil das Büro Dr. Schulte/Röder Kommunalberatung UG den Räten empfahl, die Gebührenabrechnung analog zum Kalenderjahr zu gestalten. Damit sei es einfacher, die Neu- und Globalkalkulation aufzusetzen. Bisher wurde die Jahresabrechnung bis Ende Oktober erstellt, weil die Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft dies einst so vorgeschlagen hat.

Nun gilt sowohl für die Wasserabgabesatzung als auch für die Entwässerungssatzung folgendes: Wasserverbrauch und Abwasser werden künftig kalenderjährlich abgerechnet. Die Gebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids fällig. Die Termine für die Abschlagszahlungen wurden auf den 15. Mai, den 15. August und den 15. November festgesetzt.

Die Abschlagszahlungen belaufen sich auf ein Viertel der Jahreseinleitung beziehungsweise des Jahresverbrauchs.

Liegen keine vergleichbaren Werte vor, wird die Gemeinde den Jahresverbrauch schätzen, um die Höhe der Abschlagszahlungen festzulegen.