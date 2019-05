vor 43 Min.

Wasserleitung in Ecknach wird erneuert

Ortsdurchfahrt im Aichacher Stadtteil bleibt lange gesperrt

Im Aichacher Stadtteil Ecknach hat die Erneuerung der Wasserleitung begonnen. Wie Wassermeister Hubert Haberl von der Wasserversorgung der Stadt Aichach auf Anfrage mitteilte, bleibt die Ortsdurchfahrt, also die Pfarrer-Steinacker-Straße, daher für die nächsten Monate komplett für den Verkehr gesperrt. Die Arbeiten finden in drei Bauabschnitten statt. Der erste davon hat nun begonnen. Er reicht von der Birkenstraße bis circa zum Unteren Wirt an der Abzweigung Am Flutgraben. Hier sollen die Arbeiten Haberl zufolge bis etwa Mitte August dauern. Den Auftrag dafür hatte der Stadtrat im Oktober an die Firma Seel aus Berg im Gau für rund 454000 Euro vergeben (wir berichteten). Danach beginnt der zweite Bauabschnitt. Er wird vom Flutgraben bis kurz vor der Kirche reichen. Der dritte Bauabschnitt soll im nächsten Jahr folgen. Wie schnell die Arbeiter vorankommen, hängt vor allem von den örtlichen Bodenverhältnissen ab. Für den Verkehr ist eine Umleitung eingerichtet. (nsi)

Themen Folgen