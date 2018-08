10.08.2018

Wasserrohre werden gespült

Das müssen die Bürger in Aichacher Ortsteilen dazu wissen

In Aichach werden wieder Ablagerungen in Wasserleitungen entfernt. Dazu wird eine Rohrnetzspülung durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine vorbeugende Maßnahme zur Sicherung der Trinkwasserqualität. Die Wasserversorgung der Stadt Aichach informiert über folgende Termine:

Am Dienstag, 14. August, in den Ortsteilen Oberschneitbach und Hiesling; am Donnerstag, 16. August, in Algertshausen; am Freitag, 17., und Samstag, 18. August, in Oberbernbach.

Die Spülung erfolgt zeitlich begrenzt in festgelegten Leitungsabschnitten. Den genauen Zeitpunkt hat die Wasserversorgung bereits per Wurfzettel in den Briefkästen mitgeteilt.

Die Wasserhähne müssen laut Mitteilung während der Spülung geschlossen bleiben, da sonst gelöste Ablagerungsteilchen beziehungsweise Luft in die Hausinstallation gelangen können. (AN)

