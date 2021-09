Wasserski

In Friedberg landet Europas Wasserski-Elite

Am Wochenende treffen sich Europas beste Wasserskifahrer auf dem Friedberger See. Mit dabei ist auch der Nachwuchs des heimischen WSV, der in den vergangenen Wochen (hier Carlo Müller) fleißig trainiert hat.

Plus Von Freitag bis Samstag findet die Wasserski-Junioren- und -Senioren-EM erstmals auf dem Friedberger See statt. Auch der heimische WSV Friedberg ist vertreten.

Von Sebastian Richly

Für Friedberg ist es eine Premiere. Erstmals findet am heimischen See eine Wasserski-Europameisterschaft statt. Die besten Sportlerinnen und Sportler Europas messen sich in den Altersklassen U15, U19 und Senioren. Auch der Nachwuchs des WSV Friedberg geht an den Start. Was alles geboten ist und was es zu beachten gibt.

