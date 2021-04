Wasserverband Lechraingruppe: "Rechnungen sind nicht zuzuordnen"

Plus Die Rechnungsprüfer können nicht nachvollziehen, welche Ware von welchem Lieferschein auf welche Baustelle gelangte. Abhilfe wäre aber teuer und aufwendig.

Wenn auf einer Tagesordnung von einer örtlichen Rechnungsprüfung die Rede ist, dann kann man im Allgemeinen davon ausgehen, dass dieses Thema binnen weniger Minuten erledigt sein wird. Beim Wasserverband Lechraingruppe gab es am Dienstag die Ausnahme von dieser ungeschriebenen Regel. Da wurde lange Zeit ausgesprochen lebhaft debattiert. Thomas Eberle ( Todtenweis), der bei der Prüfung zusammen mit Walter Pasker ( Aindling) und Andreas Lamminger am Werk war, schilderte seine Erfahrungen so: "Die Rechnungsprüfung war äußerst schwer bis gar nicht durchführbar. Die Rechnungen sind nicht zuzuordnen." So wie andere Redner stellte auch er klar: "Ich zweifle nicht die Rechtmäßigkeit der Rechnungen an." Für ihn aber bleibt offen, welche Ware von welchem Lieferschein auf welche Baustelle gelangte.

Konrad Carl, der Bürgermeister von Todtenweis, erklärte, der Verband habe sich für pauschalierte Umlagen entschieden. Ansonsten sei ein "Riesenverwaltungsapparat" erforderlich mit dem Kauf eines teuren Programms oder Investitionen in Arbeitskraft. Die Runde fand keine Möglichkeit, wie man hier auf Dauer für Abhilfe sorgen könnte. "Das kann man jederzeit anpassen", meinte Hubert Haberl ( Rehling) für den Fall, das man eines Tages doch eine Lösung finde.

Für dieses Jahr kalkuliert die Lechraingruppe mit einem Gesamtetat von 1,15 Millionen Euro, wie Hermine Eisele erläuterte. Im Verwaltungshaushalt sind 1,009 Millionen Euro eingeplant, im Vermögenshaushalt 142.000 Euro. Schulden sind nicht vorhanden, eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich. Ferner beschloss die Verbandsversammlung am Dienstag in Todtenweis Umlagen von 500.000 Euro, die sich so auf die vier Gemeinden verteilen: Aindling 158.000 Euro, Petersdorf 73.000 Euro, Todtenweis 91.000 Euro und Hardhofgruppe (Rehling) 177.000 Euro. Vom Vermögenshaushalt werden dem Verwaltungshaushalt 100.000 Euro zugeführt.

Verbandsmitarbeiter machen viele Überstunden

Pasker sprach den Anstieg bei der Umlage für die Betriebskosten an und berichtete davon, dass die Zahl der geleisteten Überstunden gesunken ist. Dietrich Binder, der Bürgermeister von Petersdorf, formulierte angesichts der dennoch hohen Zahl an Überstunden eine grundsätzliche Überlegung: Was können die Mitarbeiter des Verbandes schaffen, ohne dass in acht oder zehn Jahren ein großes Dilemma zu befürchten sein wird?

Ignaz Strobl (Rehling), der Verbandsvorsitzende, äußerte sich so: "Wir sollten den Fokus auf die Pflichtaufgaben richten. Wenn wir die Pflicht sauber erledigt haben, können wir auch noch die Kür machen." Thomas Eberle fragte: "Sind wir genügend Leute? Wo kriegen wir qualifiziertes Fachpersonal her?" Konrad Carl sah die Angelegenheit so: "Sonderleistungen sollten wir vermeiden, wir sind keine Tiefbaufirma." Das Jahresbauprogramm sollte man rechtzeitig von den Mitgliedern abfragen.

Vorsitzender der Lechraingruppe will "goldenen Mittelweg" finden

Wiederholt war von einer Risikoanalyse die Rede gewesen an diesem Abend. Diese liegt noch nicht vor. "Es geht um viel Geld", erklärte Strobl. Er will den "goldenen Mittelweg" anstreben zwischen dem, was zwingend notwendig ist und dem haarkleinen Einhalten jeder Vorschriften. Gertrud Hitzler, die Bürgermeisterin von Aindling, betonte, die arbeitsrechtlichen Vorgaben müssten eingehalten werden. Thomas Eberle stellte fest, beim 24-Stunden-Service, der 365 Tage im Jahr zu gelten hat, müsse man insgesamt mit sieben Fachleuten kalkulieren, sollten alle Vorschriften eingehalten werden. Derzeit sind es eine Mitarbeiterin in der Verwaltung und sieben technische Mitarbeiter, die alle Arbeiten abdecken - inklusive 24-Stunden-Service.

