25.07.2018

Wasserwacht wacht am Mandlachsee im Container

Seit ein paar Tagen steht ein neuer Container für die Wasserwacht am Mandlachsee bei Handzell (Pöttmes). Das alte Gebäude entsprach nicht mehr den Anforderungen und wurde abgerissen. Wenn alles gut geht, wird die neue Anlage rechtzeitig zum Ferienbeginn betriebsfertig, so dass die ehrenamtlichen Helfer der Wasserwacht Aichach hier ihre Arbeit aufnehmen können.

Am beschaulichen Badeparadies bei Pöttmes ist eine neue Bleibe für Ehrenamtliche bald betriebsbereit. Zu Ferienbeginn wollen sie wieder vor Ort sein.

Von Vicky Jeanty

Vor Kurzem wurde an der Wasserwachtstation am Mandlachsee nahe dem Pöttmeser Ortsteil Handzell ein Container aufgestellt. Er ersetzt das ehemalige Wasserwachthäuschen, das aufgrund zahlreicher Mängel zu Beginn dieses Jahres abgerissen werden musste. Der stählerne „Seecontainer“ ist zur Seeseite hin verglast. Nebst einer kleinen Nasszelle samt Toilette stehen zwei weitere Räume zur Verfügung. Die lackierte graue Außenfassade wird mit Holz verkleidet.

Nach einem längeren Vorlauf hatten sich die Pöttmeser Räte im März vergangenen Jahres darauf geeinigt, der Wasserwacht eine neue Bleibe am Mandlachsee zu bauen. Zu Wochenbeginn hat nun eine Spezialfirma aus Baden-Württemberg den Container angeliefert und den Rohbau aufgestellt. Wie Peter Fesenmeir von der Pöttmeser Bauverwaltung mitteilte, habe man trotz intensiver Recherchen im näheren Umkreis keine Firma ausfindig gemacht, die diese speziellen Module herstelle. Die Schreinerei Peter Ruisinger aus Unterbaar ist als Subunternehmer der Firma mit der Holzverschalung beauftragt. Mitarbeiter des Pöttmeser Bauhofs haben wichtige Vorarbeiten geleistet und übernehmen auch nach der Fertigstellung weitere Aufgaben. In Kürze erfolgt der Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss. Für die Einrichtung des Containers ist die Wasserwacht Aichach zuständig.

„Schöner als erwartet“

Die Vorsitzende Nancy Rose sagt: „Diese Kosten übernehmen wir.“ Die weiteren Kosten teilen sich die Marktgemeinde Pöttmes und der Erholungsgebieteverein Augsburg (Eva).

Als „schöner als erwartet“ bezeichnet Nancy Rose die stählerne Station am Mandlachsee. Sie war am Montag vergangener Woche vor Ort, als das Modul aufgestellt wurde. Dass zusätzlich eine Holzverschalung angebracht werde, sei nicht nur eine optische Verschönerungsmaßnahme, betonen Peter Fesenmeir und Nancy Rose. Die hölzerne Vertäfelung soll vor allem potenzielle Sprüher davon abhalten, ihre Graffiti großflächig aufzutragen. „Da ist eine glatte, lackierte Fläche schon einladender“, heißt es.

Die ehrenamtlichen Helfer der Aichacher Wasserwacht hoffen, sobald wie möglich ihren Dienst am Mandlachsee aufnehmen zu können – möglicherweise schon zu Ferienbeginn. „Bei schönem Wetter sind wir immer samstags und sonntags am See“, sagt Nancy Rose. Aus Personalgründen sei die Wasserwacht dazu unter der Woche nicht in der Lage.

Zurzeit herrscht aufgrund der Sommertemperaturen vor allem nachmittags reger Betrieb am Mandlacher Natursee. Offenbar sind auch die dortigen Eichenprozessionsspinner erfolgreich vernichtet worden. „Gefahr gebannt“, steht auf einem Hinweisschild am Umkleidehäuschen.

Themen Folgen