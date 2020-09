00:32 Uhr

Wechsel an der Spitze der Agentur für Arbeit

Thea Wittmann übergibt die Leitung der Geschäftsstelle in Aichach Anfang Oktober an Stefan Sauer

An der Spitze der Agentur für Arbeit in Aichach gibt es einen Wechsel: Thea Wittmann, die die Geschäftsstelle Aichach nun mehr als vier Jahre geleitet hat, wird von Stefan Sauer abgelöst, teilt die Agentur für Arbeit mit.

Thea Wittmann sagt: „Nach mehr als vier Jahren ist es Zeit für mich, eine neue Herausforderung anzunehmen.“ Anfang Oktober übernimmt sie in der Hauptagentur in Augsburg als Teamleiterin den neuen Bereich Berufsberatung im Erwerbsleben. Aichach verlässt sie nach eigener Aussage mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das Zusammenspiel aller Arbeitsmarktpartner sei ihr sehr wichtig gewesen, um das Beste für die Kunden zu erreichen. „Über Grenzen hinweg haben wir vertrauensvoll zusammengearbeitet“, sagt sie. Gerade dieses Überwinden von Grenzen führt sie zu ihrer neuen Tätigkeit: „Ich darf jetzt etwas Neues aufbauen und das Thema Beratung noch stärker in den Mittelpunkt meiner Arbeit stellen.“ Ihr Wirkungsbereich umfasst nicht nur Augsburg, sondern auch die Agenturen in Donauwörth und Kempten-Memmingen.

In Aichach waren für sie die plötzlichen Einschränkungen durch Corona ein gewaltiger Einschnitt, heißt es in der Pressemitteilung. „Von heute auf morgen mussten wir das Haus schließen und die Vermittlung, Beratung und Arbeitslosmeldung auf das Telefon und das Internet umstellen.“ Aber alles habe sich schnell eingependelt und die Mitarbeiter seien wie gewohnt für die Kunden erreichbar gewesen, „nur halt nicht mehr persönlich vor Ort“.

Ihre Laufbahn bei der Agentur für Arbeit begann Thea Wittmann vor mehr als 30 Jahren als Auszubildende in Augsburg. Danach durchlief sie viele Stationen innerhalb der Behörde. Von 1995 an arbeitete sie in der Aichacher Geschäftsstelle und absolvierte im Jahr 2000 die Aufstiegsqualifizierung in den gehobenen Dienst. Von 2001 an war Wittmann in Aichach als Vermittlerin tätig, später auch als stellvertretende Geschäftsstellenleiterin. Ab dem Jahr 2015 folgte ein Zwischenspiel als Teamleiterin in Augsburg, ehe sie wieder nach Aichach zurückgekehrt ist. Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg, bedankte sich bei Wittmann für die Arbeit in den vergangenen Jahren. Ihr Nachfolger Stefan Sauer bringe viel Kompetenz und Erfahrung mit.

Stefan Sauer, bisher Teamleiter der Eingangszone in der Hauptagentur, folgt im Oktober Thea Wittmann nach und freut sich, als Geschäftsstellenleiter nach Aichach zurückzukehren. Von 2007 bis 2009 war er in Aichach bereits als Arbeitsvermittler tätig. „Somit kehre ich zu meinen eigenen beruflichen Wurzeln zurück“, sagte er. In den 19 Jahren, die er nun bei der Agentur für Arbeit Augsburg arbeitet, war er auch als Ausbilder, Integrationsberater und in den vergangenen vier Jahren als Teamleiter der Eingangszone tätig. Stefan Sauer freut sich auf die Zusammenarbeit mit den Bewerbern und Unternehmen im Wittelsbacher Land, „ein wichtiger Arbeitsmarkt in unserer Region“. Zusammen mit den Betrieben, Netzwerkpartnern und Dienstleistungsbereichen der Agentur für Arbeit sei es ihm ein Anliegen, die Auswirkungen der Corona-Krise durch effektive Maßnahmen, Beratung und zielgerichtete Förderung abzufedern. (AZ, Fotos: Daniela Ruhrmann, Cécile Sauer)

