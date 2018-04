13:14 Uhr

Wechsel im Pöttmeser Gemeinderat: Schupfner hört auf

Jenny Schupfner vom Bürgerblock legt nach vier Jahren ihr Mandat nieder. Nun wird die potentielle Nachrückerin angeschrieben.

Von Nicole Simüller

Jenny Schupfner (Bürgerblock) legt ihr Mandat als Mitglied des Pöttmeser Marktgemeinderates nieder. Die 23-Jährige nannte dafür schulische beziehungsweise berufliche Gründe. Aus denselben Gründen konnte sie auch nicht an der für sie letzten Sitzung des Gemeinderats am Dienstag teilnehmen. Bürgermeister Franz Schindele kündigte an, die Verabschiedung werde zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Erste Nachrückerin wäre Kathi Fischer, die dem Marktgemeinderat bereits von 2008 bis 2014 angehört hatte. In den vier Jahren zuvor war sie Ortssprecherin von Osterzhausen gewesen. Bei der Kommunalwahl vor vier Jahren verpasste sie den Wiedereinzug in den Gemeinderat. Fischer wird nun von der Verwaltung formell angeschrieben und befragt, ob sie das Amt annehmen möchte.

Sobald die Nachfolge geregelt ist, müssen auch einige Ausschusssitze neu vergeben werden. Schupfner war Mitglied in der Gemeinschaftsversammlung sowie stellvertretendes Mitglied des Bauausschusses, stellvertretendes Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses und Jugendreferentin.

Einbrecher hinterlassen immensen Schaden im Kinderhaus

Einbruch im Klapperstorch Die unbekannten Einbrecher, die in der vergangenen Woche das Kinderhaus Klapperstorch in Pöttmes heimgesucht haben, haben einen weit höheren Schaden hinterlassen als zunächst vermutet. Wie Bürgermeister Franz Schindele in der Sitzung des Marktgemeinderats am Dienstagabend mitteilte, beträgt der Sachschaden, den die Täter hinterließen, zwischen 15000 und 20000 Euro. Die Polizei hatte, wie berichtet, in einer ersten Meldung von einem Schaden von mehreren tausend Euro gesprochen, die genaue Höhe aber offen gelassen.

Schindele zufolge wurden mehrere Türen, darunter auch Brandschutztüren, und Fenster in der erst zu Jahresbeginn 2017 eröffneten Einrichtung am Schorner Weg zerstört. Auch zahlreiche Einrichtungsgegenstände gingen kaputt. In keinem Verhältnis dazu stand der Wert des erbeuteten Bargelds: Er lag im niedrigen einstelligen Bereich. Wie Schindele berichtete, brachte das Personal des Klapperstorchs die Kinder einen Tag lang in anderen Pöttmeser Einrichtungen unter. Schon am Tag darauf war im Klapperstorch wieder normaler Betrieb. Bis die Schäden restlos behoben und abgewickelt sind, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Die einzig gute Nachricht für die Gemeinde: „Es bleibt kein finanzieller Schaden bei uns hängen.“ Alle Schäden sind laut Schindele durch Versicherungen abgedeckt.

Schönleitener Straße wird ausgebaut

Straßenausbau und -sperre

Wohnhaus in Immendorf Um den Bau eines Wohnhauses in Immendorf zu ermöglichen, geht die Gemeinde neue Wege. Bislang hätte dafür ein Bebauungsplan aufgestellt und der Flächennutzungsplan geändert werden müssen. Eine neue Regelung im Baugesetzbuch ermöglicht laut Peter Fesenmeir vom Bauamt nun ein einfacheres Vorgehen. Der Gemeinderat stimmte zu.

Zuschuss für Kirche Ebenried Die Marktgemeinde gewährt einen Zuschuss für die Sanierung der Ebenrieder Kirche St. Anna in Höhe von fünf Prozent der zuschussfähigen Kosten.

Vorschläge für Schöffenwahl Acht Personen haben sich als Schöffen für 2019 bis 2023 beworben: Paula Müller, Albert Lindermayr, Brigitte Veit, Marc Beinen, Caterina Baierl, Stefan Schaff, Lydia Baierl und Anita Priglmeier. Die Gemeinde leitet die Vorschlagsliste ans Landgericht Augsburg weiter.

Die Schönleitener Straße im Ortsteil Gundelsdorf wird vom Mittwoch, 2. Mai, bis zum Freitag, 18. Mai, ausgebaut. Wie der Bürgermeister mitteilte, ist die Straße während dieser Zeit komplett gesperrt. Im vergangenen Jahr war aus dem Ausbau wetterbedingt nichts mehr geworden.