vor 40 Min.

Wegen Corona: Leonhardiritt in Inchenhofen fällt 2020 aus

Als Massenveranstaltung fällt in diesem Jahr auch der Leonhardiritt in Inchenhofen aus.

Plus Das Komitee sagt den Leonhardiritt wegen Corona ab. Es ist nicht das erste Mal, dass die Veranstaltung ausfällt. Warum in Inchenhofen nicht alles abgesagt ist.

Der Leonhardiritt in Inchenhofen fällt heuer aus. Er hätte am Sonntag, 8. November, stattfinden sollen. Das Leonhardikomitee St. Leonhard Inchenhofen hat sich nun bei seiner jüngsten Sitzung entschlossen, den Leonhardiritt wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie abzusagen, da die Vorbereitungen für das Fest jetzt beginnen würden.

Nur in den Jahren 1961 bis 1964 musste der Leonhardiritt bislang ausfallen – damals wegen Pferdemangels. In diesem Jahr ist es anders. Die Corona-Pandemie wirft weite Schatten voraus. Leonhardikomitee-Vorsitzender Hans Schweizer hätte den Ritt gerne durchgeführt, wie er sagt. Das hänge aber an der landesrechtlichen Genehmigungssituation.

60 Bilder So schön ist der Leonhardiritt in Inchenhofen Bild: Erich Echter

Kein Leonhardiritt – dafür Gottesdienste und Andacht

Großveranstaltungen sind derzeit mindestens bis Ende Oktober verboten. Bei Tausenden Besuchern seien eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung der Hygieneregeln nicht möglich. Für Schweizer und sein Komitee ist zudem eine Abstandsregel und Maskenpflicht auf den Fest- und Truhenwägen nicht vorstellbar.

Den Vorabendgottesdienst mit Lichterprozession sowie das Pontifikalamt und die Bruderschaftsandacht am Festtag möchte Dekan Stefan Gast trotzdem gerne abhalten. Man müsse aber die bis dahin geltende Vorschriften abwarten, sagt er. (sws)

Lesen Sie zum Thema auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen