Wegen Corona fallen in Aichach Veranstaltungen aus

Aichach sagt Stadtfest, Barthlmarkt und Barockpicknick ab. Es gibt aber auch mehrere Angebote, die heuer stattfinden – darunter auch Neues.

Nach weiteren Lockerungen bei den Corona-Auflagen ist nicht nur das Aichacher Freibad wieder eröffnet worden. In diesem Monat beginnen in Aichach auch wieder die regelmäßigen Stadtführungen. Los geht es am 12. Juli.

Allerdings müssen einer Mitteilung der Stadt zufolge weiterhin einzelne Veranstaltungen abgesagt werden. Für Juli betrifft das das Barockpicknick im Park des Sisi-Schlosses (geplant für 5. Juli) sowie die Sommerserenade der Wittelsbacher Stadtkapellen am Aichacher Eichenhain am gleichen Tag. Auch der „Weg zum Tanz“ der Ballettschule Payer (geplant für 19. Juli) findet in diesem Sommer nicht statt.

Altbayerischer Frühschoppen zur Landesausstellung

Dafür startet am Sonntag, 26. Juli, ein Teil des für die Bayerische Landesausstellung geplanten Rahmenprogramms. Dann findet der erste altbayerische Frühschoppen am Schlossplatz statt, musikalisch gestaltet von den Aichacher Stadtmusikanten. Beginn ist um 10.30 Uhr. Im August entfällt neben dem Stadtfest auch der Bartholomäusmarkt.





Beides zählt als Großveranstaltung, die derzeit noch nicht erlaubt ist. Auch Führungen und Vorträge im Sisi-Schloss finden weiterhin nicht statt. Dafür gibt es im August eine Stadt- und eine Nachtwächterführung und wieder einen Frühschoppen am Schlossplatz. Für Kinder hält die Stadt Aichach ein Ferienprogramm mit zahlreichen Angeboten bereit. Informationen zu den Veranstaltungen der Stadt gibt es auch unter www.aichach.de/Veranstaltungen.

