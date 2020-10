07:00 Uhr

Wegen Dachform: Aichacher Ausschuss durchkreuzt Pläne von Häuslebauer

Plus Ein Haus in Oberbernbach soll zum Zweifamilienhaus werden. Weil ein Mansarddach das Haus höher erscheinen lässt, lehnt die Mehrheit ab. Einer warnt vor einer Klage.

Von Claudia Bammer

Keine Zustimmung gab es vom Bauausschuss des Aichacher Stadtrats für einen Bauantrag, ein Einfamilienhaus an der Kolpingstraße in Oberbernbach in ein Zweifamilienhaus umzubauen. Woran das lag.

Für das Grundstück hatte es 2016 schon einmal eine Bauvoranfrage gegeben: Damals sollte auf dem Grundstück ein zweites Haus gebaut werden. Damals hatte das Gericht entschieden, welche Grundstücke für das zulässige Maß der baulichen Nutzung entscheidend sind. Diese haben zwei Vollgeschosse mit Satteldach, berichtete Ulrich Egger.

Die Dachform ist beim Bauen mitunter entscheidend. Bild: Alexander Kaya (Symbolfoto)

Eine Erweiterung auf zwei Wohneinheiten wie nun beantragt wäre demnach auch zulässig, berichtete Ulrich Egger vom Bauamt. Das Problem war allerdings die gewählte Dachform. Durch das Mansarddach entstehe der Eindruck von drei Vollgeschossen. Wegen dieser Wirkung füge es sich nicht in die Eigenart der näheren Umgebung ein.

FWG-Stadtrat Robert Jung sagt: Das ist kein Ablehnungsgrund

Georg Robert Jung (FWG) war anderer Ansicht. Wenn das Dachgeschoss kein Vollgeschoss sei, sei das auch kein Ablehnungsgrund, fand er. Wenn der Bauherr wieder vor das Verwaltungsgericht gehe, gebe es keine Gewähr, dass die Stadt nicht Schadenersatz leisten müsse, gab er zu bedenken. Auch für Erich Echter (CWG) war das Dachgeschoss „kein Problem“. Kristina Kolb-Djoka (SPD) dagegen meinte, das Haus würde schon sehr aus der Umgebung herausstechen.

Mit 7:4 verweigerte der Bauausschuss sein Einvernehmen. Dagegen stimmten neben Jung und Echter Marc Sturm (FWG) und Marion Zott (Grüne).

