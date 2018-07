vor 34 Min.

Wegen Dieben fällt in Pöttmes der Strom aus

Unbekannte montieren in der Nacht auf Sonntag einen Verteilerkasten ab und nehmen ihn mit. Wozu, das bleibt vorerst ein Rätsel.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag in Pöttmes, in der Unterfeldstraße einen Stromverteilerkasten der Bayernwerke abgebaut und entwendet. Das meldet die Polizei.

Der Stromverteilerkasten ist hellgrau und 1,50 Meter auf einen Meter groß. Folge des Diebstahls war, dass einige Häuser in der Umgebung kurzzeitig ohne Strom waren. Der Diebstahl- und Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 1500 Euro. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Verteilerkastens geben kann, soll sich bei der Polizei Aichach unter Telefon 08251/8989-11 melden.(bac)

