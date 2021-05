Unbekannte brechen Opferstöcke in Kirche auf und stehlen Bargeld

In der Pfarrkirche St. Martin in Weichs stehlen Unbekannte Geld aus zwei Opferstöcken. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Pfingstmontag auf Dienstag in der Pfarrkirche St. Martin in Weichs (Landkreis Dachau) zwei Opferstöcke aufgebrochen. Wie die Polizei berichtet, entwendeten die Täter einen geringen Bargeldbetrag.

Polizei bittet um Hinweise

Außerdem verursachten sie einen Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Dachau bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08131/5610. (kneit)

Lesen Sie dazu auch: