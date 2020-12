11:56 Uhr

Weihnachten 2020: Was wir Ihnen wünschen

Ein schwieriges Jahr mündet in ein ebenfalls eher kompliziertes Weihnachtsfest. Doch es gibt Lichtblicke - findet die AN-Redaktion.

Von Der AN-Redaktion

Wie oft haben wir in den vergangenen Jahren genau an dieser Stelle und an diesem Tag die hektische Adventszeit und den Terminstress vor Heiligabend beklagt und uns wieder ein besinnlicheres und ruhigeres Fest gewünscht. Das bekommen wir heuer – natürlich ganz anders, wie wir es alle wollten. Nicht aus Erkenntnis, sondern weil uns ein Virus dazu bringt. Wir wünschen Ihnen, dass Sie sich über die Stille am heutigen Weihnachtsabend freuen können und eine Feier im kleinen Kreis Sie nicht traurig macht, sondern mit Glück erfüllt. Wir wünschen allen, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen sind oder dort auch heute arbeiten, dass viele Menschen an sie denken und ihr Leben und ihre Leistung wertschätzen. (cli)

Es ist toll: Die ganze Familie immer um sich haben

Es ist doch toll, alle seine Lieben immer um sich zu haben. Das haben sich viele in Vor-Corona-Zeiten gewünscht. Dieses Jahr hat uns sehr viel Familienzeit beschert – jedoch extrem verdichtet. Schule, Arbeit, Alltag, Freizeit: bei vielen komprimiert im eigenen Heim. Was wir Familien wünschen, ist eine gute Balance zwischen Nähe und Abstand. Viele sind inzwischen darin geübt. Genießen Sie es. (jca)

Die Wirtschaft braucht einen langen Atem: Halten Sie durch

Gastronomen, Reisebranche, Einzelhändler, Friseure sowie weitere Selbstständige und Unternehmer, aber auch ihre Mitarbeiter haben ein wirtschaftlich katastrophales Jahr hinter sich. Viele fürchten um ihre Existenz. Lockdown und anhaltende Pandemie verlängern die Probleme ins neue Jahr hinein. 2021 kann nur, es muss für viele besser werden. Allen Betroffenen ist zu wünschen, dass der Atem bis dahin reicht. (nsi)

Eines gibt's im Überfluss: Zeit

Wer keine existenziellen Probleme hat, hat’s gut. Sich das bewusst zu machen, hilft vielleicht, wenn man damit hadert, dass man Weihnachten nicht so feiern kann wie sonst. Größere Familientreffen fallen aus. Diese Lücke muss aber nicht mit Traurigkeit gefüllt sein. Wir wünschen allen, dass sie die Zeit genießen, und sich umso mehr darauf freuen, wenn’s wieder anders ist. (bac)

Junge Leute: So wichtig sind ihre Freunde

Nicht nur die Zeit mit der eigentlichen Familie fehlt. Auch die selbst gewählte Familie, der Freundeskreis, war uns heuer oft nicht so nah, wie wir wollten. Gerade jungen Menschen fehlt das sehr. Glühweintrinken über einen Videoanruf kann ein echtes Treffen nicht ersetzen. Wir wünschen euch viele Jahre, in denen ihr mit euren Freunden fröhlich feiern und einfach nur ratschen könnt. Vielleicht lernen wir es ja jetzt erst zu schätzen, was es heißt, seine Freunde in den Arm zu nehmen. (mswp)

