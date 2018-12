20.12.2018

Weihnachten für den guten Zweck

Weihnachtsmarkt der Vereine in Eisingersdorf am Samstag

Der Weihnachtsmarkt der Vereine findet am Samstag, 22. Dezember, auf dem Dorfplatz gegenüber dem Schützenheim im Aindlinger Ortsteil Eisingersdorf statt. Und das bereits zum 16. Mal. Aus der anfänglichen Idee entwickelte sich ein fester Termin, der von den Besuchern sehr gut angenommen wird. Der gesamte Erlös fließt immer wieder in wohltätige Zwecke: Kinderkrebshilfe, Bücherei, First-Responder-Team Aindling, Schulen, die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, und viele andere Institutionen wurden bisher bereits unterstützt. Auch heuer kommt der Erlös karitativen Zwecken zugute: Am Samstagabend, 22. Dezember, geht der Erlös aus dem Sternenverkauf – eine Summe von 2000 Euro – an die Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks. Der Stand mit den selbst gemachten Sternen ist auch bei diesem Weihnachtsmarkt geöffnet. Die Sterne sind auf Spendenbasis zu erwerben.

Ab circa 10.30 Uhr werden die einzelnen Stände eingerichtet, der Weihnachtsmarkt beginnt gegen 17 Uhr. Die offizielle Eröffnung durch den Bürgermeister des Marktes Aindling, Tomas Zinnecker, erfolgt gegen 17.30 Uhr. Die beiden Bläsergruppen der Musikvereine aus Aindling und Thierhaupten (Landkreis Augsburg) spielen weihnachtliche Lieder. Möglicherweise gibt es noch eine musikalische Überraschung. Gegen 19 Uhr kommt der Nikolaus mit dem Christkind hoch zu Pferde und bringt Geschenke für Kinder. Gegen 19.30 Uhr werden die Geldspenden übergeben. Gegen 20 Uhr werden in einem großen Chor mit den Musikern ein oder zwei gemeinsame Weihnachtslieder gesungen. Danach findet die Ausgabe der Preise der Tombola statt.

Ein wichtiger Hinweis für Autofahrer: Die Brückenstraße bleibt in der Zeit von 16 bis 22.30 Uhr für den kompletten Durchgangsverkehr gesperrt, außer für Busse und bei Notfällen. (joki)

