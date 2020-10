vor 22 Min.

Weihnachten mit Markt

Aichach hält vorerst an seinen Plänen fest

An ihren Plänen, den Aichacher Christkindlmarkt zu veranstalten, hält die Stadt fest. Trotz der gerade steigenden Corona-Zahlen. „Wir planen nach wie vor, dass der Markt stattfinden soll“, sagt Martina Baur, Leiterin des Infobüros der Stadt, auf Anfrage unserer Redaktion. Sie hat sich durch einen ganzen Stapel an gesetzlichen Auflagen gearbeitet und weiß:. „Der Aufwand, ihn zu planen, ist wirklich immens.“

Ein positives Beispiel, dass es funktionieren kann, ist für die Leiterin des Infobüros die Museumsnacht, die am Samstag stattgefunden hat. Baurs Fazit: „Wenn die Besucher mit an einem Strang ziehen, geht es gut.“ Das Gleiche gelte auch für den Christkindlmarkt. Hier arbeitet die Stadt aktuell an einem Konzept, das alle Auflagen berücksichtigt (wir berichteten). Unter anderem geht es auch darum, ob die Marktbetreiber selbst darauf achten müssen, dass die Besucher den Abstand vor dem Häuschen und in der Warteschlange einhalten. Eine Alternative wäre, dass die Stadt diese Aufgabe übernimmt. Bei den Planungen sei auf jeden Fall Flexibilität gefragt, so Baur. Ob sich die Auflagen noch einmal ändern werden, könne die Stadt nur auf sich zukommen lassen. (drx)

