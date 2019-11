vor 28 Min.

Weihnachten mit den Brugger Buam

Die Brugger Buam aus Alsmoos treten am 30. November im Pfarrzentrum Aichach auf.

Das Alsmooser Brüder-Duo Brugger Buam hat einen weiteren Erfolg gefeiert. Als erste Gruppe aus Bayern haben die beiden fünfmal nacheinander die Radio ORF Tirol Hitparade gewonnen. Derweil freuen sie sich auf ein „Heimspiel“. Sie geben am Samstag, 30. November, ein Konzert im Aichacher Pfarrzentrum. Überschrieben ist es mit „Weihnachtsstimmung mit den Brugger Buam – von Bayern bis Zillertal“. Bei der Hitparade von Radio ORF Tirol dürfen die Hörer mitstimmen. Sie haben offenbar ein Herz für die Sänger aus Alsmoos.

Die wiederum pflegen selbst gerne Beziehungen nach Österreich. Von dort kommen musikalische Gäste bei ihrem Konzert in Aichach. Es handelt sich um die Stimmungsband Tiroler Partymander aus dem Zillertal. Das etwa dreistündige Konzert ist in zwei Teile gegliedert. Zunächst geben sich die Brugger Buam weihnachtlich. Im zweiten Teil ist Stimmung angesagt. Beginn ist um 19 Uhr. (AN)

Unter anderem beim AN-Ticketservice im Reisebüro Urlaubsoase.net in Aichach, Bauerntanzgasse 1, Telefon 08251/894555-9.

