Weihnachtskrippe steht bis kurz vor Ostern

In der Gundelsdorfer Pfarrkirche Heilig Kreuz gibt es für die Weihnachtskrippe jedes Jahr wieder eine „Saisonverlängerung“

Von Josef Abt

Während die herkömmlichen Weihnachtskrippen in den meisten Kirchen von Heiligabend bis meist um Lichtmess herum aufgestellt sind, dürfen sich die Kirchenbesucher im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf rund vier Monate an ihrer besonderen Geschichtskrippe erfreuen. Der Grund dafür ist eine alte Tradition, die schon viele Jahre in dem Ort Bestand hat und seit mehreren Generationen mit Liebe zum Detail weiter gepflegt wird.

In der Gundelsdorfer Pfarrkirche Heilig Kreuz wird jedes Jahr die Krippe am rechten Seitenaltar bereits Anfang Dezember aufgebaut. Der Hauptinitiator ist Paul Assenbrunner, dessen Vater dies schon vor vielen Jahren mit mehreren Helfern in die Hand nahm. Auch heutzutage helfen viele Bürger mit, diese Tradition aufrechtzuerhalten. In dieser Krippe wird nicht nur die Szene der Geburt Jesu nachgespielt. Es gibt eine „Saisonverlängerung“, wie es Paul Assenbrunner bezeichnet, die sich bis kurz vor Ostern hinzieht mit immer neuen Motiven und Darstellungen.

Alles beginnt am Anfang der Adventszeit mit der Verkündigung, dann die Herbergssuche und natürlich an Heiligabend die Darstellung der Geburt Christi. Dann kommen die Heiligen Drei Könige. Weitere Szenen sind die Flucht der Heiligen Familie und schließlich endet diese Geschichte von Jesus mit Maria und Josef im Hause Nazareth. Dies sieht man in der aktuellen Darstellung: Jesus als Jüngling, der dem heiligen Josef bei der Zimmererarbeit hilft, während Maria sich vor dem Hause am Spinnrad beschäftigt. Dazu im Umfeld auch die Schafherden mit einigen Hirten, was dem Bild auch nach Heiligabend den Krippencharakter verleiht.

Paul Assenbrunner hat mehrere tatkräftige Unterstützer, die für das Krippenbild mitverantwortlich sind. Mit dabei ist beispielsweise der Graveur und Hobbymaler Michael Egger, der den Wolkenhimmel neu gestaltet hat. Oder auch eine „Floristin“, nämlich Rita Brieschenk, die ebenfalls seit ein paar Jahren mithilft. Sie kümmert sich um die Botanik, also den passenden Blumenschmuck, die Landschaftsbäume für die entsprechende Jahreszeit der Szenendarstellungen. Sie hatte auch eine neue Aufgangstreppe am Haus Nazareth und die Blumenkästen selbst gebastelt.

Aufwendig ist natürlich jedes Jahr das Auf- und Abbauen dieser großen Miniaturlandschaft, doch dies nehmen die Freiwilligen gerne in Kauf. Denn diese außergewöhnliche Krippe findet jedes Jahr wieder viel Zustimmung und Lob von der Bevölkerung. Dies motiviert die Freiwilligen.

Wer das Haus von Nazareth noch sehen will, muss sich beeilen, denn kurz vor der Karwoche wird wieder alles verräumt. Dann ruht die Krippe bis Anfang Dezember 2020.

