09:47 Uhr

Weihnachtszauber: Zwei Christkindlmärkte in Aichach

Auf dem Aichacher Christkindlmarkt am Stadtplatz duftet es nach Punsch und Bratwürsten. Das lockte am Wochenende zahlreiche Besucher in die Stadt. Gut besucht war trotz des nicht ganz optimalen Wetters auch der alternative Christkindlmarkt am Schloßplatz.

Gleich zwei Weihnachtsmärkte locken die Menschen am ersten Adventssonntag nach Aichach. Schnee gibt’s leider keinen, dafür aber Punsch und Selbstgebasteltes.

Von Christoph Lotter

Der Wind bläst Mathilda am alternativen Christkindlmarkt am Schloßplatz in Aichach gestern Nachmittag ordentlich um die Ohren. Zum Glück hat Papa Michael die Zweijährige dick eingepackt, sogar die Schafe im Streichelzoo scheint es etwas zu frieren. Mit dabei haben die zwei Oma Helga. Die drei kommen aus Aichach und sind jedes Jahr auf dem alternativen Christkindlmarkt – na ja fast, für Mathilda ist es heuer nämlich eine Premiere. „Eine tolle Sache, es ist immer wieder sehr schön hier“, sagt Helga. Sie kommt vor allem wegen des charitativen Hintergrunds immer wieder gerne auf den alternativen Christkindlmarkt. „Ich hoffe, dass das Geld auch dort ankommt, wo es soll“, sagt sie.

Davon ist auszugehen, meint Lukas. Der 20-Jährige hilft beim Stand der Katholischen Jungen Gemeinde Aichach. Dort wird Kinderpunsch verkauft und die Kleinen können Weihnachtskarten, -engel und Weihnachtsmänner basteln. „Besseres Wetter wäre natürlich schön gewesen“, sagt der 20-Jährige. „Aber das ist halb so wild, schließlich steckt hier am alternativen Christkindlmarkt so viel Liebe und Charakter drin. Und eine Gaudi ist’s auch so.“

Kompakt und stimmig

Der Meinung sind auch Annemarie und Toni. Die beiden kommen aus Aichach, auf dem Markt am Schloßplatz, der nur an diesem ersten Adventswochenende stattfindet, sind sie allerdings zum ersten Mal. „Unser Sohn hilft heuer beim Stand der Jugendfeuerwehr“, erklärt Annemarie. Neben dieser haben unter anderem auch die Grundschule, die Wasserwacht, die Pfadfinder und der Förderverein der Geschwister-Scholl-Mittelschule einen Stand aufgebaut. Beim Stand der Caritas verkaufen Christa, Silvia und Florian selbst genähte Taschen und allerlei Leckereien. Trotz des eher mäßigen Wetters sei das Interesse bei den Menschen groß. „Wir haben schon viel verkauft“, sagt Christa. Ihr ganzer Stolz ist ein selbst gebautes Motorrad aus Holz – das war am frühen Abend noch zu haben.

Toni und Annemarie haben sich derweil einen Glühwein schmecken lassen. Jetzt freuen sich die zwei Aichacher besonders auf heiße Maroni. Die holen sie sich später beim anderen, dem großen Aichacher Christkindlmarkt. Dort lassen sich gerade Beate, Birgit, Dieter und Werner leckere Bratwurstsemmeln schmecken. Die vier kommen aus Schrobenhausen und sind zum ersten Mal da. „Uns gefällt es sehr gut. Es ist wirklich sehr stimmig und schön hier. Wenn es dunkel wird, kommt Stimmung auf“, sagt Birgit und erntet Kopfnicken ihrer Begleiter. Auch Beate ist begeistert. Kleinere Weihnachtsmärkte seien immer schöner, findet sie: „Es ist alles da, was man braucht – schön kompakt ist’s hier. Ein bisschen Schnee wäre noch schön gewesen.“

