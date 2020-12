vor 2 Min.

Weil er seine Maske aufsetzen sollte: 27-Jähriger greift Polizisten an

Zwei Polizeibeamte fordern einen 27-Jährigen auf, seine Maske aufzusetzen. Die Kontrolle eskaliert, als der Mann die Polizisten angreift.

Eine Maskenkontrolle ist am Mittwochmorgen in Dachau eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten zwei Beamten die Einhaltung der Maskenpflicht am Bahnhof. Gegen 10.40 Uhr sprachen sie einen Mann an, der ohne Maske auf der Münchner Straße an der Ecke zur Bahnhofstraße unterwegs war.

Als die Polizisten den 27-Jährigen dazu aufforderten, seine mitgeführte Maske aufzusetzen, kam er dem nicht nach. Daraufhin wollten sie seine Personalien aufnehmen, der Mann versuchte wegzugehen. Als die Beamten ihm folgten, griff er sie nach Angaben der Polizei an. Er versuchte demnach einen der Polizisten mit der Faust zu treffen. Daraufhin brachten die Beamten ihn zu Boden.

Zeugen riefen trotz Aufforderung nicht die Polizei

Um den gefesselten Mann zu transportieren, brauchten die Polizisten Unterstützung. Sie baten zwei Passanten, die Polizei anzurufen, aber beide kamen dieser Aufforderung nicht nach. Ein weiterer Zeuge bot den Polizeibeamten seine Hilfe an, sodass sie Verstärkung rufen konnten.

Die Beamten wurden nur leicht verletzt und konnten ihren Dienst nach ärztlicher Untersuchung fortsetzen. Auch der 27-Jährige wurde bei der Festnahme leicht verletzt. Laut Polizei wird er wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Außerdem hat er eine Ordnungswidrigkeit begangen, da er sich nicht an die Maskenpflicht gehalten hatte. (mswp)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen