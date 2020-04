09:34 Uhr

Weil er warten muss: Beifahrer spuckt Postzusteller an

Ein Postauto auf der Hauptstraße in Oberbernbach zwingt einen Lastwagen zum Warten. Dafür haben Fahrer und Beifahrer des Lastwagens kein Verständnis.

Keine Geduld hat am Freitagnachmittag die Besatzung eines Lastwagens im Aichacher Ortsteil Oberbernbach bewiesen. Weil auf der Hauptstraße das Fahrzeug eines Postzustellers stand, war der Lastwagenfahrer laut Polizei zum Warten gezwungen. Seinem Unmut tat er zunächst durch mehrmaliges Hupen kund.

Lastwagenbesatzung reagiert ungehalten auf Postzusteller

Schließlich wollte der Lastwagen doch an dem Fahrzeug vorbeifahren. Genau in diesem Moment kam der Postzusteller zurück. Der Beifahrer des Lastwagens verlieh bei dieser Gelegenheit nicht nur seinem Missfallen Ausdruck, sondern spuckte den Postzusteller auch noch im Vorbeifahren an. Den Spucker erwarte nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung, so die Polizei. (jca)

