24.07.2018

Weiter geht’s im Fluss des Lebens

In Reicherstein werden 32 Absolventen der Mittelschule und der Wirtschaftsschule in Pöttmes verabschiedet. Drei Schüler werden zusätzlich mit Urkunden der Regierung von Schwaben geehrt. Für alle beginnt nun etwas Neues

32 Abschlussschüler der Mittelschule Pöttmes und der Wirtschaftsschule Pöttmes bekamen am Freitagabend im Gasthof Brummer in Reicherstein ihre Zeugnisse überreicht. Davon haben Alexandra Trifan und Julian Huber mit 2,1 ihren Qualifizierenden Mittelschulabschluss als Klassenbeste erworben, in der Wirtschaftsschule erzielte Julius Wisnewski mit 1,4 ein Traumergebnis und erhielt zusätzlich eine Auszeichnungsurkunde der Regierung von Schwaben.

Nach einem Abschlussgottesdienst in der Pöttmeser Pfarrkirche St. Peter und Paul begrüßten die Moderatorinnen der Klasse WS10 von der Wirtschaftsschule, Larissa Ruisinger und Sophia Brieschenk, sowie die Moderatoren der 9a, Albin Krasniqi und Tobias Plocienniczak, die Ehrengäste und die zahlreich erschienenen Eltern bei der feierlichen Verabschiedung.

Neben dem Pöttmeser Bürgermeister Franz Schindele gratulierten auch der stellvertretende Landrat Peter Feile, Schulrätin Claudia Genswürger sowie die Schulleiterin der Grund- und Mittelschule Pöttmes, Ursula Werner, und der Schulleiter der Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land, Gerhard Kestner, den Absolventen.

Bürgermeister Schindele sagte: „Ein neuer, interessanter und erfolgversprechender Lebensabschnitt, in dem es noch einige, wie es in der Mathematik heißt, „Unbekannte“ gibt“, wartet nun auf Sie.“ Besonders stolz sei er auf die einzigartige Zusammenarbeit der Mittelschule mit der Wirtschaftsschule, die gemeinsam diese großen Erfolge feiern können.

Stellvertretender Landrat Peter Feile riet den jungen Leuten, „sich zu erproben, positive Erfahrungen zu machen, sich ehrenamtlich zu engagieren“, und wünschte ihnen „gute Begegnungen mit Menschen, die Sie fördern und unterstützen“. Die Schulleiterin der Mittelschule, Ursula Werner, griff das Motto des Abends „Das Leben ist wie ein Fluss und alles ändert sich“ auf. So zeigte sie in ihrer Rede an einigen sprachlichen Bildern, wie „sich treiben lassen“ oder „gegen den Strom schwimmen“ auf, was die Schüler nun auf ihrem weiteren Lebensweg erwarten wird.

Musikalisch wurde der Abend immer wieder von Christine Biolek aufgelockert, bevor die Klassenlehrerinnen der Klasse 9a, Ingrid Hartel, und der WS10, Jeanette Schmaus, die Zeugnisse überreichen konnten. (AN)

