00:36 Uhr

Weiterbilden und weiter durchstarten

Erste Infoveranstaltung der Bildungsberatung für Berufsrückkehrer

Erstmals organisierte die Bildungsberatung in Kooperation mit der Arbeitsagentur Augsburg, Berufsrückkehrerinnen und Personen, die sich neu orientieren möchten, eine Veranstaltung. Themenschwerpunkte waren der berufliche Wiedereinstieg und die berufliche Neu- und Umorientierung. Die insgesamt knapp 20 Teilnehmerinnen begrüßte Landrat Klaus Metzger im großen Sitzungssaal des Landratsamtes.

Außerdem anwesend waren das Team des Bildungsbüros, Gleichstellungsbeauftragte Beate Oswald-Huber und Referentin Annette Rosch, die in ihrem motivierenden Vortrag die Zuhörerinnen darin bestärkte, sich weiterzubilden und wieder durchzustarten. Sowohl der Vortrag als auch der Input der Gleichstellungsbeauftragten sowie Sarah Bestle, Lehrkraft an den Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land und Ansprechpartnerin für Teilzeitausbildung, kamen bei den Teilnehmerinnen sehr gut an. Einige wollen auch weitere Seminare und Angebote der Arbeitsagentur Augsburg sowie der Bildungsträger nutzen.

„Für uns war es ein perfekter Auftakt, denn Frauen konnten sich nicht nur informieren und Impulse mitnehmen, sondern haben sich bereits nach der Infoveranstaltung für geeignete Weiterbildungsangebote entschieden“, freut sich Nicole Matthes vom Bildungsbüro. Auch Landrat Metzger betonte, wie wichtig es sei, als Arbeitgeber gute Rahmenbedingungen zu schaffen und angesichts des schwierigen Arbeitsmarktes und der trotzdem vorhandenen Potenziale, jungen Frauen durch flexible Lösungen den Wiedereinstieg zu ermöglichen.

Seit November vergangenen Jahres läuft im Landkreis die Bildungsberatung zu den Themen Weiterbildung und Qualifizierung, lebenslang Lernen, Wiedereinstieg und Neu-/Umorientierung. Vor allem Frauen stehen oft vor der Herausforderung, sich nach der Eltern- oder Familienzeit neu orientieren zu müssen. Neben Fragen zum aktuellen Arbeitsmarkt, zum Vorstellungsgespräch oder dem Erstellen der Bewerbungsunterlagen, erhalten Interessierte Hinweise zu Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen. Auch Themen wie Kinderbetreuung, sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Allgemeinen werden thematisiert. (AN)

Terminvereinbarungen zur individuellen Bildungsberatung in Aichach oder Friedberg und weitere Informationen gibt es unter Telefon 08251/20420-19 oder E-Mail bildungsberatung@lra-aic-fdb.de

