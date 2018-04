vor 18 Min.

Welche Impfungen brauchen junge Familien?

Das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg beteiligt sich an der bayerischen Impfwoche. Ab heute gibt es Infos an den Beruflichen Schulen.

Zu allen Impffragen rund um die junge Familie beraten die bayerischen Gesundheitsämter während der bayerischen Impfwoche von heute bis Sonntag, 29. April. Wer sichergehen will, ausreichend geimpft zu sein, kann den Impfpass im Gesundheitsamt Aichach-Friedberg überprüfen lassen. Das Amt beteiligt sich mit Aktionen – ebenso niedergelassene Ärzte, Betriebsärzte und Apotheker.

Gesundheitsamtsleiter Dr. Friedrich Pürner wird in einer Mitteilung mit den Worten zitiert: „Gerade junge, gesunde Erwachsene gehen selten zum Arzt, für eine Impfberatung erreicht man sie deswegen kaum.“ Während der Impfwoche biete sein Team deshalb verstärkt Beratung zu diesem Thema an.

An drei Tagen besucht das Gesundheitsamt die Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land und informiert rund um das Impfen. Nach einem Vortrag zum Thema „Alles klar mit deinem Impfschutz?“ haben Schüler die Möglichkeit, sich anhand ihrer Impfausweise beraten zu lassen. Am heutigen Montag, 23. April, sind die Mitarbeiter von 9 bis 11 Uhr am Standort der Beruflichen Schulen in Aichach. Am Mittwoch, 25. April, sind sie von 10 bis 12 Uhr in Friedberg und am Freitag, 27. April, von 10 bis 12 Uhr in Pöttmes.

Im Rahmen der Impfwoche werden konkret die empfohlenen Impfungen rund um Schwangerschaft und Geburt beworben. Jährlich erkranken Neugeborene an schweren Verläufen von Infektionskrankheiten, die nach Ansicht von Fachleuten durch eine Impfung vermeidbar gewesen wären. So bergen Masern in den ersten Lebensjahren die Gefahr von schweren Komplikationen wie Pneumonie, Meningitis und Enzephalitis. Eine Grippeinfektion in den ersten Lebenswochen ist oft mit einem schweren Krankheitsverlauf verbunden, es kann zu hohem Fieber und Exsikkose mit der Gefahr einer Hirnschädigung kommen. Vor einer Schwangerschaft sind Impfungen gegen Masern/Mumps/Röteln (MMR), Windpocken (Varizellen), Keuchhusten (Pertussis) im Rahmen der Impfung gegen Diphtherie und Tetanus in Betracht zu ziehen, während der Schwangerschaft ist es die gegen Influenza.

Ab dem Zeitpunkt der Geburt sind die Impfungen für alle Kontaktpersonen von Neugeborenen von Bedeutung (MMR, Windpocken, Keuchhusten, Pneumokokken, Influenza). Hintergrund ist, dass vermeintliche Kinderkrankheiten wie zum Beispiel Masern oder Keuchhusten mittlerweile vermehrt im Erwachsenenalter auftreten. Somit stellen infektiöse Familienangehörige, andere Verwandte oder Bezugspersonen eine Gesundheitsgefahr für noch nicht geimpfte Neugeborene dar.

Im Landkreis Aichach-Friedberg kam es im vergangenen Jahr nach Angaben des Gesundheitsamtes zu 38 Keuchhustenfällen und 145 Windpockenerkrankungen. In diesem Jahr erkrankten bereits 20 Personen an Keuchhusten und 22 an Windpocken. Pürner sagt: „Eine Impfung schützt die Geimpften selbst und andere.“ (AN)

Kontakt Staatliches Gesundheitsamt in Aichach, Krankenhausstraße 9, Aichach, Telefon 08251/92-431, E-Mail gesundheitsamt@lra-aic-fdb.de

