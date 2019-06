vor 8 Min.

Welches Kind darf mit dem Schulbus wohin?

Im Landkreis gelten neue Regeln für Kinder, die mit dem Bus zu einer weiter entfernten Schule fahren

Wie lange ein Kind zur Schule braucht, hängt nicht nur von seinem Wohnort ab. Sondern auch von der Route des Schulbusses. Mit der Folge, dass manchmal der Weg zu einer nahen Schule länger dauert als zu einer anderen. Solche Fälle sorgen im Kreistag ab und an für Klärungsbedarf. Denn der Landkreis ist verpflichtet, die Kosten für den Transport zur nächsten Schule zu übernehmen.

Er kann das aber auch bei Schulen tun, die weiter entfernt sind: So wurde zum Beispiel vor Jahren beschlossen, dass der Landkreis auch die Kosten für Schüler aus Gundelsdorf übernimmt, die statt nach Aichach zur Realschule in Bergen fahren, weil die Verkehrsanbindung deutlich besser und die Fahrzeit kürzer ist. Nun gab es erneut Gesprächsbedarf. Denn durch die jüngste AVV-Tarifreform haben sich einige Wege und Fahrzeiten verändert. So dauert beispielsweise die Busfahrt vom Affinger Ortsteil Haunswies zum rund 15 Kilometer entfernten Deutschherren-Gymnasium in Aichach nun 26 bis 30 Minuten und die zum – je nach Route 14 bis 17 Kilometer entfernten – Gymnasium in Friedberg morgens 67 (!) Minuten und mittags 38 Minuten.

Um alle Kinder gleich zu behandeln, die möglicherweise ebenfalls Ausnahmefälle darstellen, hat der Sozialausschuss des Kreistags eine einheitliche Regel beschlossen: Demnach übernimmt der Landkreis die Kosten für die Schülerbeförderung zu einer anderen als der nächstgelegenen Schule immer dann, wenn auch sie im Landkreis liegt, die Fahrzeit morgens oder mittags mindestens um die Hälfte kürzer ist und somit die Zeitersparnis wenigstens 20 Minuten beträgt. Außerdem müssen beide betroffenen Schulen zustimmen.

Das hat allerdings höhere Kosten für den Landkreis zur Folge. Zum Beispiel im Fall der Kinder, die von Gundelsdorf statt nach Aichach (Monatskarte: 35,40 Euro) nach Bergen (67,60 Euro) fahren, oder der Kinder, die aus Haunswies statt nach Friedberg (Monatskarte: 35,40 Euro) nach Aichach (51,50 Euro) wollen.

Dennoch stimmte der Sozialausschuss zu – wohlwissend, dass er das Geld vermutlich nicht vom Freistaat ersetzt bekommt. Die Regelung gilt nur, wenn der Landkreis auch Träger der nicht nächstgelegene Schule ist. So soll verhindert werden, dass die eigenen Schulen geschwächt werden. (nsi)

