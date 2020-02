vor 8 Min.

Wellküren und Co.: Stubenmusi lockt 400 Zuhörer in Pfarrzentrum

Am Freitagabend war Wellküren-Spektakel im Aichacher Pfarrzentrum St. Michael. Vor ausverkauftem Haus spielen sich die Wellschwestern – (von links) Burgi, Bärbi und Moni – ihre Lust am Lästern von der Seele.

Die Wellküren Burgi, Bärbi und Moni begeistern 400 Zuhörer im Aichacher Pfarrzentrum. Auch viele Politiker bekommen ihr Fett weg.

Von Vicky Jeanty

Unglaublich, well, aber wahr: Auch nach über 30 Jahren Kabarettkarriere sind die drei Wellküren Burgi, Bärbi und Moni kein bisschen müde. Wieso auch? Der Stoff für ihre Texte liegt geradezu auf der Straße. Oder dahoam in der Stubn, in der Staatskanzlei beim Söder, auf der sauteuren, mautfreien Autobahn vom Scheuer, bei der berittenen bayerischen Grenzpolizei, an Trumps Mauer oder an Orbans Zaun. „Wahnsinn! Was ist los? Wir müssen massiv tätig werden“, betont Moni.

Los geht’s im mit 400 Zuhörern besetzten Pfarrzentrum in Aichach, und sie spielen alles in die Wand: mit messerscharfem Mundwerk, satten Wutausbrüchen und pointierten Wortwitzeleien, mit glockenklarem Dreigesang und großartiger Stubenmusi.

Einer umwerfenden Instrumentenwahl rücken sie virtuos zu Leibe: Harfe, Hackbrett, Akkordeon, Saxofon, Tuba, Gitarre, Posaune und Nonnentrompete führen und begleiten sie quer durch alle Lebenslagen. Obendrauf ein Globuli, das helfe in der Pubertät und bei der Empfängnisverhütung, versichern die erfahrenen (Ehe-)Frauen und Mütter. Die Zutaten der von ihnen ins Leben gerufenen Stugida, eine stubenmusikalische Protestbewegung gegen die Idiotisierung des Abendlandes, könnten bestenfalls auch die zornigen weißen Männer befrieden: „Die Harfe für Putin, da ist er beschäftigt. Für Erdogan die Zither, da ist er aufgeräumt.“ Für Trump sollte die Triangel genügen, rät Moni. Und hängt Letzterem noch eins drauf: „Was grenzt an Dummheit? Mexiko und Kanada!“

Verkehrsminister Andreas Scheuer bekommt sein fett weg

Dumm oder bescheuert: Das führt direkt zu Verkehrsminister Andreas Scheuer und mit ihm geht es der deutschen Politik an den Kragen. „Bescheuerter als Scheuer geht nimmer“, finden die Wellküren.

Nicht viel besser kommt Söder weg: Markus, der Eitle, der ehrgeizige Raumfahrtprogramm-Macher, der sich vom rabenschwarzen Saulus in einen grünen Paulus (ver-)wandelt. Der das Kreuz ins Klassenzimmer hängt und die Migranten in gemütliche Ankerzentren installiert. Der sich zufrieden in blühenden Landschaften als Bienenpfleger wähnt, bis ein leibhaftig aus dem tiefschwarzen bayerischen Sumpf emporsteigender Franz Josef Strauß dem grünen und sonstigen Spuk ein Ende macht und Söder als „grüne Schmeißfliege“ zur Flucht nötigt. Captain Söder schwirrt seitdem orientierungslos hinter dem 17. Jupiter-Mond umher, an seiner Seite ein manövrierunfähiger Aiwanger mit Taschenmesser in der Tasche. Ein als „High Noon“ bestens orchestriertes, wellküriges Spektakel, entlang der Melodie des berühmten Italo-Western „Spiel mir das Lied vom Tod“ mit Harfe, Hackbrett und Gitarre.

Die Wechsel in Wort und Tönen sind gekonnt und rasant. Es geht dahin: von der bayerischen heimatlichen Leitkultur ins Zwischenmenschliche, vom Leisen ins Laute, von der Erregung zum pointierten Wortwitz. Die Ahnentafel wird runtergerasselt und mit großem Ernst die Well’schen musikalischen und sonstigen Ursprünge bis zu Shakespeares Zeiten zurückverfolgt.

Wellküren knüpfen sich auch die Männer vor

Sie spielen Mozarts A-Dur-Sonate in G-Dur auf der Nonnentrompete, en passant verflucht die erregte Dauerplaudertasche Moni den globalisierten Online-Verkaufsrausch. Die Hörigkeit der Handy-, Facebook- und anderer mitteilsamer Medienfanatiker regt sie wahnsinnig auf. „I bin a guter Verlierer“, besingt die zarterbesaitete Burgi den Verlust ihrer Holzkette, ihrer Unschuld und ihres Herzen.

Die biologische Uhr tickt und trotz etlicher Seitenhiebe auf „ihre“ und die Männer insgesamt, samt einem Abstecher in die Maratonga-Bar, in der beim Tanz der Senioren „Überlebende auf Hinterbliebene treffen“, endet der Frauenfrust in einer versöhnlichen, dem Blues nachempfundenen Hommage an besagte Männer. Beim Blick ins Publikum ist alles klar für Moni: „ Jeder Mo kann froh sein, wenn er mit seiner Frau nach Hause gehen darf.“ Auch dafür gab es großen Applaus, später zwei Zugaben.

Der Name Well verpflichtet, was die aktuelle Politik betrifft. Zur Lage in Thüringen bemerken die Wellküren: „Die SPD weiß nun, dass man mit fünf Prozent einen Ministerpräsidenten stellen kann.“

