18.06.2018

Weltmeistertrainiert in Ruppertszell

Horst Lenz ist 80

So lange die Füße tragen: Der 80-jährige Horst Lenz aus Augsburg trainierte am Samstag im Rahmen der Ruppertszeller Wandertage für die Weltmeisterschaft im Gehen im spanischen Málaga (Andalusien). Er hat sich viel vorgenommen: „Ich muss im September die starken Engländer schlagen“. Und Lenz erzählt nicht ohne Stolz: „Zweimal war ich schon Mannschaftsweltmeister der Senioren im Gehen: In Linz und Budapest.“ 2015 wurde er zudem Vizeweltmeister in Lyon. Bei der Europameisterschaft 2014 siegte er in Izmir über 20 Kilometer ebenso wie 2015 in Grosseto (Toskana) über 30 Kilometer. Mehrmals stand er auf dem obersten Siegertreppchen bei deutschen Meisterschaften und rund 20 Mal bei bayerischen.

1954 fing alles an, als er zu seiner neuen Arbeitsstelle nach Palermo (Sizilien) 2000 Kilometer marschierte. Um stets fit zu bleiben, geht er mit der markanten Hüftbewegung jede Woche 100 Kilometer. Und 49-mal – also von Beginn an – war Horst Lenz schon bei der Waldwanderung im Holzland auf der Strecke. „Fasst man alle Strecken in diesen über 60 Jahren zusammen, wäre ich fünfmal um die ganze Welt gekommen“, so Horst Lenz. Der 80-Jährige startet für den MBB-SG Augsburg. Früher ging Lenz zudem noch anderen Sportarten nach, wie Skifahren oder Tennis. Sein Alter sieht man dem schnellen Rentner nicht an. Und sein Mundwerk ist nach wie vor fast so flink wie seine Beine. Horst Lenz lebt gesund. Dennoch: „Ich trinke schon mal ein Weizenbier“, schmunzelt der freundliche Weltmeister. (xo)

