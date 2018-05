vor 3 Min.

Weniger Besucher auf dem Elfenfestival in Blumenthal

In Moe’s Farbenkistl ko9nntern sich beim Elfenfestival Kinder in Elfen verwandeln lassen.

12000 Gäste besuchten das Festival auf dem Schloss an drei Tagen. Deutlich weniger als noch ein Jahr zuvor.

Weniger ist mehr: Mit etwa 16000 Besuchern im vergangenen Jahr war die Kapazitätsgrenze des Elfenfestivals erreicht. Heuer waren es deutlich weniger Menschen auf Schloss Blumenthal (Stadt Aichach). Rund 12000 an den drei Tagen, sagt Martin Horack, Geschäftsführer der Schloss Blumenthal AG, auf Nachfrage der Aichacher Nachrichten. 10000 Besucher wären vollkommen ausreichend, so die Organisatoren vor der Veranstaltung. Sie steuerten mit verschiedenen Maßnahmen die Zahl der Gäste am Pfingstwochenende (wir berichteten).

Neu eingeführt wurde der Kartenvorverkauf und der Eintrittspreis ist auf acht Euro (für Erwachsene) verdoppelt worden. Die meisten Besucher hätten den Eintritt anstandslos bezahlt, sagt Horack. „Es gab nicht viele, die sich darüber beklagt haben.“

Um Gedränge im Innenhof zu vermeiden, achteten die Organisatoren darauf, dass sich nicht mehr als 2000 bis 2500 Besucher dort aufhielten. „Es war immer so an der Grenze. Wir haben nicht wirklich steuern müssen“, berichtet Horack. Besucher konnten sich außerdem über den Internetauftritt von Schloss Blumenthal informieren. Da hieß es zum Beispiel „Status Sonntag 13 Uhr: Aktuell lassen wir noch 500 Personen auf das Gelände. Im Anschluss dürft ihr natürlich auch noch rein, aber immer erst, wenn ein paar Leute wieder gehen. Das heißt, es kann sein, dass ihr ein paar Minuten warten müsst.“

Ein Großaufgebot an Hilfskräften war unterwegs, um Besucher auf die Parkplätze einzuweisen und ein Chaos an der Abfahrt zu Schloss Blumenthal zu verhindern. Horacks Fazit: „Es war ein schönes und friedliches Fest.“ (drx)

Themen Folgen