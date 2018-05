12.05.2018

Wenn aus Holz Kunst wird

In dem neuen Kunstraum sind Ausstellungs- und Seminarraum sowie Holzlager unter einem Dach vereint. In der Ausstellung finden sich Holzplastiken wie Kreuze, Figuren und menschengroße Unikate.

Hannes Conrad feiert die Eröffnung seiner neuen Werkstatt in Pöttmes. Vier Tage lang bis zum Sonntag ist in dem mobilen Atelier des 63-Jährigen ein abwechslungsreiches Programm mit Kunstführung und Tanztheater geboten

Von Andreas Dengler

Der bunte Zaun inmitten des Pöttmeser Gewerbegebiets lässt bereits erahnen, was sich dahinter verbirgt. Zwischen Industriehallen versteckt liegt eine kreative Oase, in der der Holzkünstler und Heilpädagoge Hannes Conrad fortan sein mobiles Atelier aufbaut und in der dazugehörigen Halle seinen Ausstellungs- und Seminarraum mit Holzlager unterbringt. Seit Donnerstag feiert der 63-Jährige dort gemeinsam mit seiner Ehefrau Ute vier Tage lang die Eröffnung. Mit einem kirchlichen Segen durch Pfarrerin Alexandra Caspari und den Grußworten von Bürgermeister Franz Schindele wurden die Eröffnungstage an Christi Himmelfahrt einge-läutet. Am gestrigen Freitag sorg-ten die bayerischen Musiker von ScheinEilig mit Kultsongs für die richtige Unterhaltung.

Ein großes Holzgewölbe, eine überdachte Holzkonstruktion – das ist Conrads mobiles Atelier. Seit knapp 20 Jahren lebt der Künstler von dem Verkauf seiner Holzskulpturen. Zudem bietet er verschiedene Seminare und Kurse an. Seine Werke fertigt er unter dem Holzgewölbe im Freien. Sogar in den Wintermonaten fertigt er mit viel Liebe zum Detail seine Plastiken unter dem offenen Zeltbau. „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung“, scherzte Conrad.

Mit einer ausgeklügelten Schleiftechnik bringt er die Maserung und somit das Leben des Holzes zum Vorschein. Die wahre Kunst entstehe durch das Spiel mit der Maserung und der Farbe des Holzes, so der Künstler. Neben heimischen Obsthölzern verwendet er aber auch Ahorn- oder Eichenholz. Viele seiner Werke setzen sich mit religiösen Inhalten auseinander. Ob ein Kreuz, eine Engelsfigur oder eine Madonna – seine Arbeiten werden „aus sinnerfüllten Themen gespeist“. Im Pöttmeser Kultursaal hängt seit dessen Einweihung vor acht Jahren Conrads abstrakte Marienfigur „Maria, Königin des Friedens“. Oft habe die Muttergottes ihm bei mancher hitzigen Gemeinderatssitzung beigestanden, sagte Bürgermeister Schindele in seiner Ansprache.

Und vielleicht ist in Pöttmes bereits bald eine zweite Figur von Conrad zu bestaunen: Der Bürgermeister schlug vor, im neuen Ärztehaus ebenfalls eine Skulptur auszustellen. Aber auch aktuelle Tagesthemen wie die Terrorangriffe auf das World Trade Center im Jahr 2001 verarbeitete Conrad in einem Werk. Er erinnere sich noch gut an jenen Septembertag, sagte er. Damals arbeitete er gerade an einer Holzskulptur, die später den Stern von Bethlehem hätte zeigen sollen, erinnerte sich Conrad. Dann erreichten ihn jedoch die Nachrichten aus New York und er verarbeitete spontan die ganzen Emotionen des Terrorangriffs in dem Projekt.

Die Skulptur trägt heute den Namen „Hoffnung im September“ und nimmt in dem neuen Ausstellungsraum im Gewerbegebiet am Ortsrand von Pöttmes einen besonderen Platz ein. Ganz am Ende des Rundgangs, der sich durch das Holzlager schlängelt, ist die Figur ausgestellt.

Bereits seit 20 Jahren ist der Augsburger mit einer Werkstatt in der Gemeinde Pöttmes ansässig. Zunächst hatte Conrad seine Werkstatt im Ortsteil Grimolzhausen und später direkt in Pöttmes. Mit dem Umzug in das Gewerbegebiet sei nun zum ersten Mal sowohl Lager, als auch Seminar- und Ausstellungsraum an einem Standort vereint, sagte der Holzkünstler.

Noch das ganze Wochenende kann das neue Kunstgelände und die dort befindliche Ausstellung besucht werden. Am heutigen Samstag findet außerdem ab 15.30 Uhr eine musikalisch-literarische Kunstführung statt. Am morgigen Sonntag tritt das Tanz-Theater auf. Alle Veranstaltungen sind kostenlos.