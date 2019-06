vor 37 Min.

Wenn das Spielzeug Urlaub macht

Pädagogisches Ramadama im Pöttmeser Klapperstorch: Sämtliche Spielsachen wurden in dieser Woche von den Kindern und den Betreuerinnen in große Koffer gepackt und werden für einen Monat weggestellt. Mit der Aktion „Spielzeugfreie Zeit“ sollen die Kreativität der Kinder angespornt werden und die sozialen Kompetenzen in den Vordergrund treten.

Pöttmeser Kinderhaus Klapperstorch plant eine spielzeugfreie Zeit. Was das Ziel ist

Von Vicky Jeanty

Dem Kasperl, den Kuscheltieren, den Bulldogs, Puzzles und Bauklötzen ist es zu warm. Sie schwitzen in den Regalen und Kästen im Pöttmeser Kinderhaus Klapperstorch am Unterfeld. Koffer packen und ab in den Urlaub, lautet daher die Parole. Eine Woche benötigten Kinder und Betreuerinnen, um das gesamte Spielzeug in Koffer zu verpacken und einen Monat auf „Reise“ zu schicken. Den ganzen Juli über werden die 44 Zwei-bis Sechsjährigen ohne vorgefertigtes Spielzeug auskommen müssen und sich auf eigene Faust kreativ betätigen. Ein Experiment, von dem sich die Leiterin Steffi Werno und ihr Team einiges versprechen.

Das Projekt „Spielzeugfreie Zeit“ wurde 1981 nach der Gründung eines Arbeitskreises zum Thema Suchtprävention ins Leben gerufen. Das Klapperstorch-Team hat sich einstimmig für die einmonatige Spielzeug-Auszeit entschieden. Das pädagogische Konzept ist ansatzweise aus Montessori-, Waldorf- oder Waldkindergärten bekannt.

Indem die Kinder ohne vorgefertigtes Spielzeug und spezielle pädagogische Angebote auskommen, lernen sie, sich ihre Wünsche und Fantasien bewusst zu machen, sie umzusetzen und kreative, neue Handlungsstrategien zu entwickeln. Sie stellen sich neuen Aufgaben und finden selbst die Lösungen. Sie müssen miteinander reden, sich erklären, Kompromisse schließen – laut Werno optimale Voraussetzungen für Suchtprävention.

Für die meisten Kinder sei das Spielzeug das beliebteste Konsumgut, das von Problemen ablenke und sich schlimmstenfalls zu einer Art Sucht entwickeln könne. So bleibe der „Entzug“ zumindest eine Herausforderung gerade für die passiven Konsumenten. Erfahrungsgemäß seien sie die am meisten Suchtgefährdeten, sagt Werno.

Für die Kinderhaus-Leiterin beginnt die Suchtprävention im Kindesalter: „Der Grundstein, wie Kinder mit schwierigen Situationen umgehen und Konflikte lösen, wird im Kindesalter gelegt. Lebenskompetente Menschen sind weniger suchtgefährdet.“

Die Klapperstörche dürfen sich im Haus, im Außenbereich und in der Natur umschauen und auf die Suche nach Materialien und Gegenständen machen. „Wenn nichts mehr da ist, kommen andere Dinge zum Tragen“, sagt Werno. Das Risiko der Langeweile ist einkalkuliert. „Langeweile aushalten, Bedürfnisse nicht sofort befriedigen können, auf den kreativen Einfall warten – das gehört dazu“, sagt sie.

Die Betreuerinnen halten sich bewusst im Hintergrund, beobachten und unterstützen nur in Notfällen. „Um keine Risiken einzugehen, treffen wir im Vorfeld Absprachen und bestimme Regeln, an die sich alle halten müssen“, fügt sie hinzu. Die Erfahrungen werden dokumentiert und ausgewertet. Ein Austausch mit den Eltern findet vor und nach dem Projekt statt.

„Wenn es gut läuft, nehmen wir das Projekt als feste Institution in das Jahresprogramm auf“, so Werno. Auch für die Betreuerinnen sei die spielzeugfreie Zeit eine Herausforderung: „Entweder, wir sind alle nach einer Woche fertig und frustriert, oder es klappt.“

Themen Folgen