06.11.2019

Wenn der Papst nach Gundelsdorf kommt

Beim Theaterstück in Gundelsdorf hängt im zweiten Akt ein lebendiger Geist von der Decke. Ludmilla entdeckt ihn. Foto: Josef Mörtl

Darsteller in dem Pöttmeser Ortsteil zeigen Stück „Mein Wunder – dein Wunder“ in der Gastwirtschaft Zur Post

In Gundelsdorf wird wieder Theater gespielt. Premiere des Stücks „Mein Wunder – dein Wunder“ war im vollen Saal der Gastwirtschaft Zur Post. Die Theaterspieler mischten sich dabei teils unters Publikum. Regisseur Hans Ruisinger hatte sich ein besonderes Stück ausgedacht: kein typisches Bauerntheater mit derben Sprüchen, sondern ein Theaterstück in drei Akten, das im Freien spielt.

Das Bühnenbild, das die Gundelsdorfer unter Regie von Michael Egger erstellt hatten, zeigt die Terrasse zweier Familien, von Familie Nepomuk (Andreas Harlander), seiner Frau Genoveva (Sabine Ruisinger) und deren Schwester Ludmilla (Juliane Leischner), die eine der Hauptrollen spielte. Auf der anderen Seite Josefus (Fabian Mair), sein Sohn Koriander (Mathias Bernet) sowie dessen Gemahlin Kunigunde (Bettina Knauer). In weiteren Rollen: Fanni, die Postbotin (Christine Harlander) sowie Alex Czerny, der den Pfarrer, Bürgermeister und den Landtagsabgeordneten Leyerdinger spielt. Andrea Leischner spielt ein junges Mädchen. Es geht turbulent zu. Koriander und Josefus nutzen die Abwesenheit der Hausherrin Kunigunde und treiben es bunt. Beim jährlichen Kostümfest des örtlichen Burschenvereins schlagen sie arg über die Stränge und genießen die Abwesenheit der Hausherrin. Auf der anderen Terrassenseite hängt der Haussegen schief. Für ein paar Tage wollte die tollpatschige Ludmilla bei ihrer Schwester Genoveva und ihrem Mann Nepomuk bleiben, mittlerweile sind es zwölf Jahre geworden. Alle nervt ihre Schwärmerei für den Nachbarn Josefus, der aber schon 70 Jahre alt ist. Zudem ist der Hühnerstall von Nepomuk abgebrannt – alles deutet auf Brandstiftung hin. Turbulent ist der zweite Akt, wo ein lebendiger Geist von der Decke hängt. Er wird von Ludmilla entdeckt und die Verwirrungen nehmen ihren Lauf. Es geht sogar so weit, dass der Papst mit seinem Papamobil Gundelsdorf einen Besuch abstatten will. Souffleuse ist Gertraud Schenk. Um die Maske kümmert sich Gisela Pilz. (möd-)

Weitere Aufführungen am Samstag, 9. November, 19.30 Uhr, Sonntag, 10. November, 18.30 Uhr und Freitag, 15. November, 19.30 Uhr – für diesen Tag gibt’s noch Karten bei Juliane Leischner, Telefon 08253/9976677.

Themen folgen