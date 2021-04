Wenn der Pfarrer Füße wäscht: Oster-Traditionen im Landkreis

Plus Rund um Ostern gibt es viele Bräuche im Wittelsbacher Land. In früheren Zeiten gab es noch weit mehr.

Von der Fußwaschung am Gründonnerstag über die Freinacht bis zu besonderen Ostergaben ranken sich zahlreiche Bräuche um das Osterfest. Sie gehen meist auf die Zeit vom Beginn des Königreichs Bayern bis in die 1950er-Jahre zurück. Einige Bräuche haben sich im Wittelsbacher Land bis in die heutige Zeit erhalten.

Wenn am Gründonnerstag nach dem "Gloria" beim Abendmahlsgottesdienst der letzte Glockenschlag verklungen ist, fliegen die Glocken nach dem Volksglauben nach Rom und kommen erst wieder zum Auferstehungsgottesdienst zurück. An ihrer Stelle erklingen normalerweise die Ratschen und Klappern. In vielen Orten ziehen - in Nicht-Corona-Jahren - die Ministranten mit einer sogenannten Schubkarrenratsche durch den Ort und rufen zu den Andachten und Gottesdiensten.

In einigen Pfarreien pflegte man vor einigen Jahren noch die Fußwaschung, genauso wie es Jesus beim „letzten Abendmahl“ nach alter jüdischer Sitte seinen Aposteln tat. Vollzogen wurde die Fußwaschung an zwölf Honoratioren der Pfarrgemeinde. Die Tradition der Fußwaschung reicht bis in Mittelalter zurück.

Der Karfreitag ist ein Tag der Stille. Heuer wegen Corona nur bedingt möglich, besuchen katholische Christen die „Heiligen Gräber“ in den Gotteshäusern. Den „Herrn in der Ruh“ besuchen, sagt man im Volksmund. Mancherlei Aberglaube gab es auch am Karfreitag. Früher glaubte man, dass am Karfreitag der Frühling beginnt und man sollte mit dem Säen beginnen.

Freinacht und "Jaudusbrenna", wie man in den Dörfern um Aichach sagt

Das Jaudusfeuer am Karsamstag hat eine lange Tradition. Mittlerweile ist das sogenannte „Jaudusbrenna“ - wie man in den Dörfern um Aichach sagt - sehr zurückgegangen. Nach Aufzeichnungen aus den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts sammelten die Burschen nachts zu diesem Zweck das benötigte Material zusammen, das man in einem Stadel lagerte. Besonders bevorzugt waren pechiges Stockholz, alte Fassdauben, Wagenschmiere und Pech. An einer zwischen acht bis zehn Meter langen Stange wurde das gesammelte Material festgebunden und mit Wagenschmiere und Pech übergossen und verbrannt. Danach ging es meist zum Wirt, um so manchen Freinachtsstreich auszuhecken.

Die Freinachtbräuche vor 100 Jahren waren meist recht deftig. Alles, was nicht niet- und nagelfest und nicht aufgeräumt war, wurde von seinem Platz entfernt, ohne dass der Besitzer Schadenersatz verlangen konnte. Da staunte so mancher Bauer, wenn er seinen Mistwagen voll mit Mist auf einem Stadeldach entdeckte.

Brezen für die Mägde, Eier für die Knechte

Von den Fastenmärkten in Aichach, die natürlich gerade vom jungen Landvolk besucht wurden, brachten die männlichen Dienstboten den Mägden Brezen in größerer Zahl mit. Dafür revanchierten sich die Mägde an Ostern mit Ostereiern. Denn es war Sitte, dass eben am Sonntag die „Oberdirn“, am Ostermontag die „Unterdirn“ und am Dienstag das „Madl“ sämtliche Hühnernester ausnehmen durfte. Die Eier waren ihr Eigentum.

In den Dörfern gab es an Ostern auch den Brauch, dass nach dem Vormittagsgottesdienst die „Hüterin“ des Ortes, die die Tiere hütete, und die "Einmacherin“ oder "Seelennonne", die die Verstorbenen für das Begräbnis vorbereitete, von Haus zu Haus zogen. Sie holten sich ihren Tribut, die Schmalznudeln.

