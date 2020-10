vor 17 Min.

Wenn der Wertstoffhof weg ist: Es gibt Pläne in Adelzhausen

Plus Der Landkreis wird die Sammelstelle in Adelzhausen voraussichtlich schließen. Für das Gelände legt ein Landwirt nun eine Anfrage vor. Auch die Gemeinde hat eine Idee.

Von Gerlinde Drexler

Der Wertstoffhof wird nicht mehr geöffnet werden. Davon geht Adelzhausens Bürgermeister Lorenz Braun aus. In einer Bauvor-anfrage, die der Gemeinderat in der Sitzung am Mittwoch behandelte, sah er deshalb eine Win-Win-Situation.

Der Landkreis Aichach-Friedberg will 15 Wertstoffhöfe schließen

Der Hintergrund ist bekannt: Seit Einführung der Gelben Tonne zum Jahresbeginn 2019 hat sich die Besucherfrequenz auf den Sammelstellen im Landkreis fast halbiert. Drei von ehemals 28 Recyclinghöfen sind schon geschlossen worden. Weitere 15 könnten laut einem Konzept des Landkreises nun folgen, um Kosten zu sparen, darunter befindet sich auch die Sammelstelle in Adelzhausen am Mühlweg.

Für das Gelände gibt es bereits neue Pläne: Auf die bereits asphaltierte Fläche des Wertstoffhofes möchte ein Landwirt eine landwirtschaftliche Maschinenhalle bauen. Der Vorteil: Das Landratsamt als Betreiber der Wertstoffsammelstelle müsste das Gelände nicht zurückbauen. Einen Teil der Fläche möchte die Gemeinde nutzen. Der Gemeinderat stimmte der Voranfrage zu. Peter Haug regte an, sich vom Landratsamt gewährleisten zu lassen, dass die Gemeinde dort Baumschnitt lagern und der Glascontainer stehenbleiben kann.

Sondergebiet für Entsorgungsunternehmen abgelehnt

Das Entsorgungsunternehmen Aves möchte in der Sandgrube bei Burgadelzhausen zusätzlich mineralische Baustoffe und Abfälle lagern. Der Gemeinderat sprach sich gegen eine Änderung des Bebauungsplans aus, um auf einer Teilfläche ein Sondergebiet festzusetzen. Für den ortsansässigen Betrieb Konrad Schmaus, der einen Teil der Fläche übernommen hätte, müsse man eine Lösung finden, sagte Anton Schieg.

