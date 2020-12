vor 17 Min.

Wenn die Familie wegen Corona an Weihnachten plötzlich weit weg ist

Plus Weihnachten ist das Fest der Familie. Was aber tun, wenn Familienmitglieder im Ausland sind und wegen Corona eine Reise kaum möglich ist?

Von Marlene Weyerer

Es ist nicht das erste Weihnachten, an dem die Tochter von Willibald Augustin nicht nach Hause kommt. Vor einigen Jahren war sie in Japan, die Astrophysikerin reist wegen ihrer Arbeit viel. Seit etwa einem Jahr lebt sie in den USA, arbeitet bei einem Institut in Baltimore. Aber es ist das erste Weihnachten, an dem sie unfreiwillig fehlt. Und dabei wäre es gerade dieses Jahr nötig gewesen. Seit dem vergangenen Weihnachten haben die Augustins aus dem Kühbacher Ortsteil Unterbernbach ihre Tochter nicht mehr gesehen, nur auf Bildschirmen bei Videoanrufen. Seit März sitzt sie allein im Homeoffice, in einer fremden Stadt, auf einem entfernten Kontinent. Der Vater macht sich Sorgen.

"So eine psychische Belastung ist nicht zu unterschätzen", sagt Willibald Augustin. Seine Tochter Ramona ist zwar bereits 30, aber so viel Zeit ohne menschlichen Kontakt könnten auf die Psyche schlagen. "Sie war ja erst ein paar Monate da, als es anfing", sagt Augustin. Im Prinzip kenne sie nur ihre Arbeitskollegen, habe eine Bekannte im gleichen Gebäude. Meist sei sie ganz allein. Durch die Unruhen um die Präsidentschaftswahl in den USA fühle sie sich in Baltimore - einer Stadt mit hoher Kriminalitätsrate - auch nicht sicher und verlasse kaum ihre Wohnung. "Da kommt einem irgendwann die Decke runter", fasst Augustin zusammen.

Aichach-Friedberg an Weihnachten: Homeoffice wegen Corona

Aussicht auf Besserung gibt es nicht: Ramona Augustin hat bereits von ihrer Arbeitsstelle erklärt bekommen, dass sie das gesamte Jahr 2021 im Homeoffice bleiben soll. Von Deutschland aus zu arbeiten wird ihr nicht erlaubt. Nur für Weihnachten heimzukommen gefährdet im Corona-Jahr ihr Visum. "Wenn sie wirklich zurück will, müsste sie den Job hinschmeißen", fasst Willibald Augustin zusammen. Und dabei arbeitet sie genau in dem Bereich, in den sie immer hinwollte, hatte sich riesig auf Amerika gefreut.

Monika Niedzwiedzki verbringt Weihnachten mit ihren Töchtern üblicherweise in Polen. Das Bild zeigt die vier im vorigen Jahr im Haus der Uroma der Mädchen. Bild: Dawid Niedzwiedzki

Die Familie von Monika Niedzwiedzki aus dem Aichacher Stadtteil Klingen ist nicht so weit weg wie Augustins Tochter. Ihr Mann ist Pole, seine Mutter und Großmutter leben noch dort. Jedes Jahr an Weihnachten fahren die Niedzwiedzkis nach Polen und feiern dort. Monika Niedzwiedzkis drei Töchter freuen sich immer darauf Oma und Uroma zu sehen. "Die Kinder haben vor allem mit der Uroma eine sehr gute Beziehung", erzählt Niedzwiedzki. Doch ein Besuch ist dieses Jahr nicht möglich.

Weihnachten auf Distanz? Von Aichach-Klingen nach Polen

Bei der Rückkehr müssten alle fünf in Quarantäne, Niedzwiedzkis Mann hätte mit einem Verdienstausfall zu rechnen. "Es müsste uns ja auch jemand während der zehn oder 14 Tage mit Essen versorgen", sagt Niedzwiedzki. Sie sagt, ohne Kinder hätten sie es vielleicht gewagt, so hätten sie beschlossen, zu Hause zu bleiben.

Mit dieser Entscheidung ist die Familie alles andere als glücklich. Die Uroma ist 82. "Man weiß nicht, was die Zukunft bringt, wie viel Zeit die Kinder noch mit ihr verbringen können", sagt Niedzwiedzki. Gleichzeitig findet sie es auch unfair, schließlich seien es die direkten Verwandten ihres Mannes und ihrer Kinder. "Wenn man Verwandtschaft in Hamburg besucht, hat man die Vorschriften nicht", sagt sie. Dabei sollte es doch egal sein, ob die Oma in Hamburg oder in Polen wohne, findet Niedzwiedzki.

Wegen Corona: Das erste Weihnachten ohne italienische Familie

Auch Grazia Bosco-Brameyer kann nicht zu ihrer Familie. Die 53-jährige Sizilianerin lebt seit über 20 Jahren in Deutschland. Aber Weihnachten bedeutete immer Zeit mit der Familie aus Italien, mal kamen ihre Schwestern nach Kissing, mal besuchten die Bosco-Brameyers Italien. Für ihre 20-jährige Tochter wird es das erste Jahr ohne italienische Familie.

Bosco-Brameyer will ihre Mutter nicht besuchen, schließlich wäre Corona für die alte Dame eine Gefahr. Allerdings vermisst sie sie, hat sie seit vergangenem Weihnachten nicht mehr gesehen. Videoanrufe funktionieren nur schlecht und ihre demente Mutter versteht nicht, wieso die Tochter nicht zu Besuch kommt. "Ich habe das Haus im Advent gar nicht dekoriert", sagt Bosco-Brameyer. "Ich habe das Gefühl, dass Weihnachten dieses Jahr nicht kommt."

Die Tochter von Milagros Neyra de Krämer wächst während einiger Monate im Jahr mit Neyras Großcousine (hinten) aus Peru auf. Das Foto zeigt die drei an Weihnachten 2016. Bild: Krämer

Milagros Neyra de Krämer fliegt schon seit Jahren nicht mehr über Weihnachten nach Peru. Die Schulferien ihrer 11-jährigen Tochter sind zu kurz, als dass sich so eine lange Reise lohnen würde. Allerdings kommen jedes Jahr Großcousins aus Peru und feiern Weihnachten in Friedberg. Für sie sind in der Zeit Sommerferien, sie bleiben über Monate. Ihre Tochter wächst dadurch näher an der peruanischen Kultur und der spanischen Sprache auf, findet Neyra de Krämer. Die Stimmung im Haus sei in der Zeit anders. Wegen der Corona-Regeln kann dieses Jahr niemand aus Peru anreisen. "Wir sind alle traurig, aber für sie als Kind ist es besonders schwer", sagt die Peruanerin.

Willibald Augustin versucht unterdessen in Unterbernbach seine Tochter in den USA aufzuheitern. "Richtig gut geht es ihr eigentlich nicht", sagt er. Die Familie telefoniere viel und sehe sie über Videoanrufe. Für Heiligabend ist ein gemeinsamer Fernsehabend geplant. Vielleicht spielen sie auch alle Monopoly. Augustin sagt, sie versuchten viel. "Aber es ist halt nicht das Gleiche."

